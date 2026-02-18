Inicia Cuaresma: qué días no se come carne roja y por qué

GENERANDO AUDIO...

Con el inicio de la Cuaresma, millones de fieles en México y el mundo comienzan un periodo de reflexión, ayuno y preparación espiritual previo a la Semana Santa. Esta tradición del calendario litúrgico de la Iglesia católica arranca con el Miércoles de Ceniza y se extiende durante 40 días.

La Cuaresma es un tiempo que antecede a la celebración de la Pascua y conmemora los 40 días que, de acuerdo con la tradición cristiana, Jesús pasó en el desierto.

¿Qué es la Cuaresma y cuándo inicia?

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de este periodo de preparación rumbo a la Semana Santa. Durante estas semanas, la Iglesia católica invita a la práctica de la oración, el ayuno y la abstinencia como actos de penitencia y conversión.

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebra el 18 de febrero.

¿Qué días no se come carne roja?

De acuerdo con la tradición católica, los fieles deben abstenerse de comer carne roja los siguientes días:

Miércoles de Ceniza

Todos los viernes de Cuaresma

Viernes Santo

La abstinencia aplica principalmente a carnes de res, cerdo y pollo. En su lugar, muchas personas optan por consumir pescado, mariscos o alimentos preparados a base de verduras.

Además, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo también son considerados días de ayuno para los católicos practicantes, lo que implica realizar una sola comida fuerte al día.

¿Por qué no se come carne roja en Cuaresma?

La tradición de no comer carne roja durante la Cuaresma tiene un significado simbólico. La carne se asocia históricamente con la celebración y el lujo, por lo que abstenerse de ella representa un acto de sacrificio y penitencia.

Esta práctica busca recordar el sacrificio de Jesucristo y fomentar la disciplina espiritual. No se trata únicamente de una restricción alimentaria, sino de un gesto que invita a la reflexión y al fortalecimiento de la fe.

La Iglesia señala que la abstinencia aplica a personas mayores de 14 años, mientras que el ayuno es obligatorio para adultos entre 18 y 59 años, salvo que exista alguna condición de salud que lo impida.

¿Es obligatorio para todos?

La norma aplica a los católicos practicantes. Sin embargo, existen excepciones para personas enfermas, adultos mayores o mujeres embarazadas, quienes pueden quedar exentos por motivos de salud.

Más allá de la tradición, la Cuaresma representa para millones de creyentes un tiempo de renovación espiritual, reflexión personal y preparación para la celebración de la Pascua.

