Video muestra cómo activaron hoy manualmente la alerta sísmica para simulacro

¿Se activa de manera manual la alerta sísmica? Foto: Uno Tv

La activación de la alerta sísmica durante un simulacro no siempre ocurre de forma automática. Cuando se realizan pruebas, y en otros escenarios, ésta se activa de manera manual. Un video difundido en redes sociales por la aplicación SISSLA, plataforma gratuita de alerta sísmica para dispositivos móviles, mostró el procedimiento que se realiza para emitir la señal de aviso previo a un ejercicio preventivo.

En las imágenes se observa el momento exacto en que se realiza el conteo regresivo antes de que suene la alarma en los teléfonos celulares.

¡Precaución! Baja el volumen de tu dispositivo: el vídeo contiene el audio de alerta sísmica.

Activación manual de la alerta sísmica

De acuerdo con el video compartido, un operador es quien ejecuta la activación manual de la alerta mediante un sistema instalado en su computadora. En la pantalla se aprecia el programa que permite configurar y emitir la señal que llegará a los usuarios.

Alrededor del operador se distinguen al menos tres dispositivos con relojes digitales, configurados con la hora exacta, incluidos los segundos, con el objetivo de garantizar precisión en el momento de lanzar la notificación.

Verificación en tiempo real del envío

Además del equipo principal, el operador mantiene cerca al menos seis teléfonos móviles, los cuales funcionan como prueba para confirmar que la alerta se activa correctamente tras la orden enviada desde el sistema central.

En el video se observa que, cuando faltan dos segundos para el momento programado, el operador ejecuta la orden. En cuestión de milésimas de segundo, las pantallas de los dispositivos comienzan a mostrar la notificación de alerta sísmica, confirmando que el envío fue exitoso.

La señal se refleja no solo en celulares, sino también en pantallas de televisión, monitores y otros dispositivos presentes en el sitio desde donde se realiza la activación, lo que permite corroborar el funcionamiento del sistema antes y durante el simulacro.

¿Por qué se activa manualmente en algunos casos?

Tras la difusión del video, algunos usuarios cuestionaron por qué la activación debía realizarse de forma manual. En respuesta, desde la cuenta asociada a SISSLA, se explicó que este procedimiento se aplica en simulacros regionales donde no existe un criterio técnico que permita segmentar con precisión la alerta para una sola zona.

“Para simulacros regionales donde no existe criterio que sólo active la ciudad objetivo, debe hacerse manual”, se indicó en la respuesta.

También se explicó que, en ciertos escenarios, no es posible “programar” un sismo simulado que active la alerta únicamente en CDMX y Estado de México sin que la señal impacte en otras ciudades conectadas al sistema.

De esta manera, la activación manual permite un mayor control operativo durante ejercicios preventivos, especialmente cuando se requiere delimitar la emisión de la alerta en contextos específicos.

