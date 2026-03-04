FNRCM y ANTAC convocan a bloqueo nacional; CNTE irá a paro en mismas fechas

GENERANDO AUDIO...

Paro de transportistas, campesinos y docentes coincidirá el 20 de marzo.Cuartoscuro

El paro nacional del 20 de marzo convocado por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la ANTAC coincidirá con el paro nacional de la CNTE programado para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, con movilizaciones en la Ciudad de México y en distintos estados.

El sector campesino anunció un bloqueo y movilización masiva a nivel nacional el próximo 20 de marzo, en protesta por lo que calificó como incumplimiento de acuerdos y abandono al sector agropecuario. A esta convocatoria se sumó la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), que informó que participará en las acciones.

En su llamado público, el FNRCM indicó que las movilizaciones se realizarán en carreteras y plazas del país. Señaló que la protesta busca exigir atención a problemáticas relacionadas con la producción agropecuaria y la seguridad en el transporte.

Movilizaciones durante el Mundial 2026

El FNRCM y la ANTAC también informaron que realizarán movilizaciones durante las fechas del Mundial 2026, donde México será una de las sedes.

En un comunicado dirigido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señalaron que durante la inauguración del torneo en la Ciudad de México habrá manifestaciones.

El objetivo, indicaron, es visibilizar ante turistas nacionales y extranjeros la situación del campo y del transporte en el país. En el documento señalaron que el calendario de eventos del Mundial tendrá manifestaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos.

Estas acciones se suman a movilizaciones previas del sector transportista, que ha demandado mayor seguridad en carreteras y atención institucional.

CNTE confirma paro nacional 18, 19 y 20 de marzo

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la organización informó los acuerdos alcanzados durante su Asamblea Nacional Representativa (ANR), celebrada el 1 de marzo, en los que ratificó su ruta de movilización rumbo a una posible huelga nacional.

Como parte de la jornada de protesta, la CNTE convocó a una conferencia de prensa el 18 de marzo a las 9:00 horas. Al término, realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde llevará a cabo un mitin e instalará un plantón.

La organización también prevé visitas a embajadas tras la movilización central en la capital del país.

Demandas del magisterio y próximas acciones

Entre los principales acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa, la CNTE:

Ratificó la exigencia de instalar una mesa nacional entre la CNTE y la Presidencia de la República

Demandó la abrogación de la reforma educativa impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como de la Ley del ISSSTE 2007

Exigió el cese de descuentos a trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 por su participación en movilizaciones

Reclamó el cumplimiento del acuerdo de no represión hacia el magisterio

También acordó fortalecer el llamado “brigadeo nacional” para sumar a trabajadores que cotizan al ISSSTE.

La CNTE informó que su próxima Asamblea Nacional Representativa se realizará el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas en su sede nacional, ubicada en Belisario Domínguez 32, en el Centro de la Ciudad de México. En esa reunión definirán las acciones correspondientes a los días 19 y 20 de marzo.

Las representaciones estatales deberán participar en las actividades centrales en la capital del país, de acuerdo con lo informado por la organización.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.