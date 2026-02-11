Senadora del PVEM pide que se le descuente el día por uso de salón de belleza

GENERANDO AUDIO...

Caso Juanita Guerra: pide que le descuenten el día. Foto: Cuartoscuro

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, solicitó públicamente que se le descuente un día tras haber utilizado el salón de belleza instalado en el Senado de la República durante horario laboral. La legisladora afirmó que su permanencia fue de aproximadamente 20 minutos y aseguró que el servicio fue pagado con recursos propios.

Denuncia violencia política de género

La petición se dio luego de que circulara en redes sociales una imagen de la senadora recibiendo un tratamiento capilar el pasado 4 de febrero, hecho que, aseguró, ha sido utilizado para ejercer violencia política en razón de género en su contra.

Juanita Guerra acusó que la imagen difundida fue alterada mediante inteligencia artificial, con el objetivo de desprestigiarla y generar una narrativa de ataque personal.

Pide relatoría de sus actividades

La legisladora exigió a la Mesa Directiva del Senado que se haga pública una relatoría minuto a minuto de sus actividades durante el día señalado, con el fin de aclarar el tiempo real que permaneció fuera de sus labores legislativas.

En ese contexto, señaló que, para ser congruente con su actuar, solicitó formalmente que se le descuente el día completo, aun cuando reconoció que el uso del servicio no superó los 20 minutos.

Asegura que pagó el servicio

Guerra explicó que sólo ha acudido en tres ocasiones al salón de belleza del Senado, y que únicamente en una de ellas recibió el servicio completo, por el cual pagó 500 pesos. Añadió que le llamó la atención sentirse vigilada, al ser captada por una cámara o dispositivo mientras se encontraba en el lugar.

Reclama falta de apoyo de compañeras

La senadora lamentó que legisladoras de su propio partido, quienes presuntamente la invitaron a utilizar el servicio, no hayan respaldado su versión e incluso negaran conocer la existencia del salón.

Señaló la falta de sororidad y criticó que sus compañeras hayan deslindado cualquier responsabilidad o conocimiento previo.

Atribuye ataques a denuncias previas

Entre sollozos, Juanita Guerra aseguró que los señalamientos en su contra forman parte de una campaña de desprestigio, derivada de las denuncias públicas que ha realizado por presuntos casos de extorsión y feminicidios en distintos municipios de Morelos, su estado natal.

La senadora afirmó que estos ataques se intensificaron tras denunciar a figuras políticas locales, incluidos un alcalde en funciones y un exgobernador, casos en los que, dijo, ha obtenido resoluciones judiciales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.