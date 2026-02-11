Senadoras de Morena y PT niegan vínculo con salón de belleza en el Senado

GENERANDO AUDIO...

Senadoras niegan vínculo con salón de belleza. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Senadoras de Morena y del Partido del Trabajo (PT) rechazaron estar involucradas en la operación de un salón de belleza dentro del Senado de la República, luego de que surgieran versiones que las señalaban como promotoras de este servicio.

Las legisladoras Cynthia López Castro y Andrea Chávez, de Morena, así como Geovanna Bañuelos, del PT, negaron categóricamente cualquier responsabilidad en el funcionamiento del establecimiento.

Ante cuestionamientos de la prensa, la senadora Cynthia López Castro aseguró que la información difundida es incorrecta y negó de manera tajante cualquier vínculo con el salón de belleza, y trató de desviar la conversación hacia otros temas, como la reforma laboral.

“Están mal informados. Una reforma maravillosa. Hablemos de la reforma laboral… Absolutamente falso”, Cynthia Iliana López Castro, senadora de Morena

Por su parte, la senadora Andrea Chávez también negó los señalamientos y respondió de manera breve cuando fue cuestionada sobre el tema.

“Yo me peino en mi casa. Absolutamente falso”, Andrea Chávez, senadora de Morena

La polémica del salón de belleza en el Senado de la República

El funcionamiento de un salón de belleza al interior del Senado de la República desató la polémica y los señalamientos. Por lo que recientemente se informó que había sido suspendida su operación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informó que se realizará una revisión completa de los servicios que operan dentro de la Cámara Alta.

Desde la oposición, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió el cierre definitivo del servicio. Argumentó que la existencia de una estética en el Senado no está justificada y puede ser percibida como un privilegio, en un contexto donde la mayoría de los trabajadores del país no cuenta con servicios similares en sus centros laborales.

