Alerta sísmica: ¿dónde se debe tener la mochila de emergencia y en qué momento debes usarla?

¿Qué debe incluir una mochila de emergencia para salvar tu vida en un sismo?

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este viernes 16 de enero San Marcos, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Por este tipo de eventos, autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia.

Para estar preparado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconsejó colocar la mochila de emergencia en un lugar visible y accesible, o en el trayecto a la ruta de evacuación, por ejemplo; cerca de la puerta.

También es importante llevarla durante una evacuación, es decir, si suena la alerta sísmica u otra alarma de emergencia, siempre y cuando no retrase la salida hacia la zona segura.

¿Qué es lo que debe tener la mochila de emergencia?

El Cenapred explicó las 10 cosas que debe tener una mochila.

Linterna: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía Ropa abrigadora: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan Encendedor o cerillos Silbato: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB Copia de las llaves de tu casa: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales

Otras recomendaciones

Los documentos importantes deben de colocarse en una bolsa de plástico resellable

Revisa frecuentemente la caducidad de los alimentos y medicamentos

Sustitúyelos si es necesario

Recuerda que es necesario contar con pilas de repuesto o utiliza aparatos de carga por dinamo

Enmica los directorios, mapas y documentos importantes

Agrega fotografías de tus familiares y mascotas

Agrega un juguete pequeño para los menores

