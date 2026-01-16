Alerta sísmica: ¿dónde se debe tener la mochila de emergencia y en qué momento debes usarla?
Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este viernes 16 de enero San Marcos, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Por este tipo de eventos, autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia.
Para estar preparado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconsejó colocar la mochila de emergencia en un lugar visible y accesible, o en el trayecto a la ruta de evacuación, por ejemplo; cerca de la puerta.
También es importante llevarla durante una evacuación, es decir, si suena la alerta sísmica u otra alarma de emergencia, siempre y cuando no retrase la salida hacia la zona segura.
¿Qué es lo que debe tener la mochila de emergencia?
El Cenapred explicó las 10 cosas que debe tener una mochila.
- Linterna: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas
- Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades
- Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas
- Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía
- Ropa abrigadora: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan
- Encendedor o cerillos
- Silbato: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado
- Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de tu casa: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia
- Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales
Otras recomendaciones
- Los documentos importantes deben de colocarse en una bolsa de plástico resellable
- Revisa frecuentemente la caducidad de los alimentos y medicamentos
- Sustitúyelos si es necesario
- Recuerda que es necesario contar con pilas de repuesto o utiliza aparatos de carga por dinamo
- Enmica los directorios, mapas y documentos importantes
- Agrega fotografías de tus familiares y mascotas
- Agrega un juguete pequeño para los menores
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.