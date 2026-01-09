GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En México, el embarazo infantil ocurre todos los días. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud federal, durante 2024 se registraron casi 8 mil nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que equivale a que, en promedio, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres cada día. La cifra forma parte de un total de más de 100 mil nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes en un solo año.

Las autoridades, al igual que organizaciones de la sociedad civil, consideran que se trata de un fenómeno multifactorial que atraviesa todo el territorio nacional y se relaciona con contextos de desigualdad, violencia previa y condiciones socioeconómicas específicas. Las niñas y adolescentes que viven en situaciones de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación enfrentan un riesgo más elevado de un embarazo temprano.

Estimaciones del Consejo Nacional de Población señalan que en 2023, en los casos de nacimientos en niñas, el 42% de los progenitores se encontraba en el rango de edad de 15 a 19 años. A este grupo le siguieron los hombres de 20 a 24 años, con 15.2%; los de 25 a 29 años, con 4%; y los mayores de 30 años, con 2.8%. La información disponible sobre estos nacimientos indica que no se puede hablar de relaciones consensuadas.

Adolescentes indígenas duplican la tasa nacional de embarazo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2023, del total de 5.3 millones de mujeres de 15 a 19 años, 10.4% había tenido un embarazo en al menos una ocasión durante los cinco años previos a la encuesta. En el caso de las adolescentes hablantes de lengua indígena, este porcentaje fue de 20.1%.

Durante ese mismo periodo, 7.6% del total de mujeres adolescentes tuvo al menos una hija o hijo en los cinco años anteriores a la entrevista. Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena, esta proporción fue de 15.9%. Sobre el deseo del embarazo, 51.4% de las adolescentes indicó que sí lo deseaba, 25.0% que quería esperar más tiempo y 23.3% que no lo deseaba. Entre las hablantes de lengua indígena, 57.4% manifestó que deseaba embarazarse.

La tasa específica de embarazo en adolescentes fue de 45.2 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. En las adolescentes hablantes de lengua indígena, la tasa fue de 90.3 nacimientos por cada mil.

Foto: Inegi

Las tasas específicas de embarazo adolescente presentaron variaciones por entidad federativa en 2023:

Guerrero registró la tasa más alta, con 82.1 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años

Chiapas, con 78.6

Zacatecas, con 74.4

Durango, con 71.5

En contraste, las tasas más bajas se observaron en:

Ciudad de México, con 19.2

Quintana Roo, con 39.1

Baja California Sur, con 39.4

Querétaro, con 39.4

Otras entidades registraron las siguientes tasas:

Aguascalientes, 54.8

Baja California, 47.7

Campeche, 52.3

Coahuila, 59.7

Colima, 47.6

Chihuahua, 46.2

Guanajuato, 53.5

Hidalgo, 51.2

Jalisco, 43.7

Estado de México, 42.5

Michoacán, 68.5

Morelos, 47.1

Nayarit, 56.1

Nuevo León, 50.8

Oaxaca, 64.0

Puebla, 59.6

San Luis Potosí, 45.6

Sinaloa, 48.6

Sonora, 47.7

Tabasco, 55.6

Tamaulipas, 50.2

Tlaxcala, 58.1

Veracruz, 45.2

Yucatán, 50.1

Una de cada tres adolescentes en México ya inició su vida sexual

En 2023, en México había 5.3 millones de mujeres de entre 15 y 19 años, lo que representó 7.9% del total de la población femenina, de acuerdo con el Inegi. De ese universo, 34.8% había iniciado su vida sexual al momento de la entrevista; de este grupo, la mitad se encontraba sexualmente activa.

En el caso de las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena, el Inegi identificó cerca de 228 mil, equivalentes a 5.9% del total de adolescentes. De ellas, 34.2% había iniciado su vida sexual y, dentro de este grupo, 51.2% era sexualmente activa.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, 66.9% de las adolescentes que ya habían iniciado su vida sexual reportó haber utilizado algún método en su primera relación. El método más frecuente fue el condón masculino, con 92.2%, seguido de la píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia, con 4.0%, y de métodos hormonales, con 3.5%.

Foto: Inegi

Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena que iniciaron su vida sexual, 26.6% utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; es decir, que un gran número de ellas, sostuvo relaciones sexuales sin usar alguna protección. En este grupo, el condón masculino también fue el método más utilizado, con 81.6%.

Las razones para no usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual también fueron registradas. Entre las mujeres adolescentes que no usaron anticoncepción, 34.9% señaló que no planeaba tener relaciones sexuales y 16.0% indicó que no conocía métodos anticonceptivos. En el caso de las adolescentes hablantes de lengua indígena, las razones más frecuentes fueron que quería embarazarse, con 26.2%, y que no conocía métodos anticonceptivos, con 25.3%.

De las adolescentes sexualmente activas, 60.2% reportó ser usuaria de métodos anticonceptivos. Este porcentaje fue de 42.0% entre las adolescentes hablantes de lengua indígena. En cuanto al tipo de método, entre las hablantes de lengua indígena los métodos hormonales fueron los más utilizados, con 77.9%, mientras que en el total de adolescentes predominaron los métodos no hormonales, con 62.7%.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.