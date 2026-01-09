Cada día, 21 niñas menores de 15 años se convierten en madres en México

| 12:35 | José Pablo Espíndola | Uno TV
México registró casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años en 2024; embarazo adolescente sigue en niveles críticos.
Foto: Cuartoscuro

En México, el embarazo infantil ocurre todos los días. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud federal, durante 2024 se registraron casi 8 mil nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que equivale a que, en promedio, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres cada día. La cifra forma parte de un total de más de 100 mil nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes en un solo año.

Las autoridades, al igual que organizaciones de la sociedad civil, consideran que se trata de un fenómeno multifactorial que atraviesa todo el territorio nacional y se relaciona con contextos de desigualdad, violencia previa y condiciones socioeconómicas específicas. Las niñas y adolescentes que viven en situaciones de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación enfrentan un riesgo más elevado de un embarazo temprano.

Estimaciones del Consejo Nacional de Población señalan que en 2023, en los casos de nacimientos en niñas, el 42% de los progenitores se encontraba en el rango de edad de 15 a 19 años. A este grupo le siguieron los hombres de 20 a 24 años, con 15.2%; los de 25 a 29 años, con 4%; y los mayores de 30 años, con 2.8%. La información disponible sobre estos nacimientos indica que no se puede hablar de relaciones consensuadas.

Adolescentes indígenas duplican la tasa nacional de embarazo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2023, del total de 5.3 millones de mujeres de 15 a 19 años, 10.4% había tenido un embarazo en al menos una ocasión durante los cinco años previos a la encuesta. En el caso de las adolescentes hablantes de lengua indígena, este porcentaje fue de 20.1%.

Durante ese mismo periodo, 7.6% del total de mujeres adolescentes tuvo al menos una hija o hijo en los cinco años anteriores a la entrevista. Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena, esta proporción fue de 15.9%. Sobre el deseo del embarazo, 51.4% de las adolescentes indicó que sí lo deseaba, 25.0% que quería esperar más tiempo y 23.3% que no lo deseaba. Entre las hablantes de lengua indígena, 57.4% manifestó que deseaba embarazarse.

La tasa específica de embarazo en adolescentes fue de 45.2 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. En las adolescentes hablantes de lengua indígena, la tasa fue de 90.3 nacimientos por cada mil.

Foto: Inegi

Las tasas específicas de embarazo adolescente presentaron variaciones por entidad federativa en 2023:

  • Guerrero registró la tasa más alta, con 82.1 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años
  • Chiapas, con 78.6
  • Zacatecas, con 74.4
  • Durango, con 71.5

En contraste, las tasas más bajas se observaron en:

  • Ciudad de México, con 19.2
  • Quintana Roo, con 39.1
  • Baja California Sur, con 39.4
  • Querétaro, con 39.4

Otras entidades registraron las siguientes tasas:

  • Aguascalientes, 54.8
  • Baja California, 47.7
  • Campeche, 52.3
  • Coahuila, 59.7
  • Colima, 47.6
  • Chihuahua, 46.2
  • Guanajuato, 53.5
  • Hidalgo, 51.2
  • Jalisco, 43.7
  • Estado de México, 42.5
  • Michoacán, 68.5
  • Morelos, 47.1
  • Nayarit, 56.1
  • Nuevo León, 50.8
  • Oaxaca, 64.0
  • Puebla, 59.6
  • San Luis Potosí, 45.6
  • Sinaloa, 48.6
  • Sonora, 47.7
  • Tabasco, 55.6
  • Tamaulipas, 50.2
  • Tlaxcala, 58.1
  • Veracruz, 45.2
  • Yucatán, 50.1

Una de cada tres adolescentes en México ya inició su vida sexual

En 2023, en México había 5.3 millones de mujeres de entre 15 y 19 años, lo que representó 7.9% del total de la población femenina, de acuerdo con el Inegi. De ese universo, 34.8% había iniciado su vida sexual al momento de la entrevista; de este grupo, la mitad se encontraba sexualmente activa.

En el caso de las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena, el Inegi identificó cerca de 228 mil, equivalentes a 5.9% del total de adolescentes. De ellas, 34.2% había iniciado su vida sexual y, dentro de este grupo, 51.2% era sexualmente activa.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, 66.9% de las adolescentes que ya habían iniciado su vida sexual reportó haber utilizado algún método en su primera relación. El método más frecuente fue el condón masculino, con 92.2%, seguido de la píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia, con 4.0%, y de métodos hormonales, con 3.5%.

Foto: Inegi

Entre las adolescentes hablantes de lengua indígena que iniciaron su vida sexual, 26.6% utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; es decir, que un gran número de ellas, sostuvo relaciones sexuales sin usar alguna protección. En este grupo, el condón masculino también fue el método más utilizado, con 81.6%.

Las razones para no usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual también fueron registradas. Entre las mujeres adolescentes que no usaron anticoncepción, 34.9% señaló que no planeaba tener relaciones sexuales y 16.0% indicó que no conocía métodos anticonceptivos. En el caso de las adolescentes hablantes de lengua indígena, las razones más frecuentes fueron que quería embarazarse, con 26.2%, y que no conocía métodos anticonceptivos, con 25.3%.

De las adolescentes sexualmente activas, 60.2% reportó ser usuaria de métodos anticonceptivos. Este porcentaje fue de 42.0% entre las adolescentes hablantes de lengua indígena. En cuanto al tipo de método, entre las hablantes de lengua indígena los métodos hormonales fueron los más utilizados, con 77.9%, mientras que en el total de adolescentes predominaron los métodos no hormonales, con 62.7%.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Autos que pueden circular siempre, incluso en contingencia ambiental

Nacional

Autos que pueden circular siempre, incluso en contingencia ambiental

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de enero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de enero de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 9 de enero de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 9 de enero de 2026

Las de hoy | 9 de enero de 2026

Nacional

Las de hoy | 9 de enero de 2026

Etiquetas: