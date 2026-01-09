La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 9 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 9 de enero de 2026
Trabajos de seguridad en Guerrero
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informa sobre los operativos en Guerrero contra grupos delincuenciales.
Del 1 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, detuvieron en Guerrero a mil 788 personas por delitos de alto impacto. También, incautaron 34 toneladas de droga, mientras que el Ejército y Marina desmantelaron seis laboratorios.
De todas las detenciones, 34 corresponden a personas clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Independiente de Acapulco, de Los Rusos, Cártel de Caborca y Los Rodríguez.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, indica que realizaron 186 mil 439 acciones de pacificación, con visitas en casas, colonias, instalaciones de comités y ferias de paz, igual que recuperaron 37 espacios.
Concentraron estas acciones de pacificación en municipios como Chilpancingo y Acapulco.
Los mil 312 homicidios dolosos del 2025 representan una disminución del 24% con respecto al 2024. A su vez, disminuyeron de forma general los delitos de alto impacto en Guerrero. Entre ellos, las distintas modalidades de robo y extorsión.
Además, en Acapulco, bajó la tasa de homicidios dolosos al día, con un margen de 1.32 asesinatos hasta diciembre del 2025.
Acapulco recupera turismo
A dos años del huracán Otis, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dice que, en 2025, Acapulco registró un aumento del 89.5% en afluencia turística y un incremento del 131.7% en derrama económica conforme al 2024.
También hubo un aumento del 13.8% en conectividad aérea y un crecimiento de la infraestructura hotelera, con 16 mil 536 habitaciones y 300 hoteles en el puerto.
Además, subraya que cerraron las últimas semanas del 2025 con una ocupación del 94.8%. “Acapulco no había registrado una ocupación de este nivel”.
Evelyn Salgado asegura que hubo mil 312 homicidios dolosos en 2025, siendo el año con menor incidencia desde el 2015.
Comienza la mañanera de Claudia Sheinbaum desde el puerto de Acapulco, en Guerrero, este viernes 9 de enero.
