La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de enero de 2026

Trabajos de seguridad en Guerrero

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informa sobre los operativos en Guerrero contra grupos delincuenciales.

Del 1 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, detuvieron en Guerrero a mil 788 personas por delitos de alto impacto. También, incautaron 34 toneladas de droga, mientras que el Ejército y Marina desmantelaron seis laboratorios.

De todas las detenciones, 34 corresponden a personas clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Independiente de Acapulco, de Los Rusos, Cártel de Caborca y Los Rodríguez.