Las de hoy | 9 de enero de 2026

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 9 enero de 2026.

Reforma: Revienta DEA cártel mexicano en Europa

La DEA desarticuló el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de un cártel mexicano en Europa, en una operación internacional contra el tráfico de drogas sintéticas.

El Universal: Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

El presidente estadounidense confiscó dos buques petroleros, uno con bandera rusa, e insistió en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, lo que llevó a países europeos a preparar un plan de respuesta.

Excélsior: EU le decomisa dos petroleros más a Venezuela

La Casa Blanca justificó el operativo militar contra el buque Marinera en el Atlántico Norte al argumentar que enarbolaba una bandera rusa falsa.

Milenio Diario: EU despoja a Rusia de un buque de su flota asociada a Venezuela

Moscú exigió trato digno para los tripulantes de la nave y la Duma denunció un acto de piratería, mientras Trump invitó al presidente Petro a la Casa Blanca tras haberlo amenazado.

La Jornada: Ordena EU a Venezuela romper con Cuba, Rusia, China e Irán

Washington exigió al gobierno venezolano expulsar a asesores oficiales de esos países como parte de nuevas condiciones políticas y diplomáticas.

El Financiero: Ven complicada consolidación fiscal en 2026

Analistas advierten que Pemex difícilmente podrá revertir su trayectoria financiera descendente durante el presente año.

El Economista: Gasto en pensiones se llevó uno de cada seis pesos del presupuesto en 2025

El desembolso en pensiones creció 8.7% hasta noviembre y alcanzó 1.51 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.

