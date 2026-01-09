Autos que pueden circular siempre, incluso en contingencia ambiental

GENERANDO AUDIO...

Lista de autos exentos durante la contingencia ambiental. Foto: Cuartoscuro

La aplicación del Programa Hoy No Circula establece que ciertos vehículos pueden circular sin importar el holograma, el número de placa o el día de restricción, siempre que cumplan con criterios específicos definidos por las autoridades ambientales.

Vehículos exentos del Hoy No Circula durante la contingencia ambiental

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento, están libres de cualquier restricción, incluso cuando se activa la contingencia ambiental.

Taxis y transporte público ante el Hoy No Circula

Los taxis pueden circular de 5:00 a 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten. También están exentos los vehículos con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo, como vagonetas, microbuses y autobuses, siempre que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes y cuenten con placas federales o locales.

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Dentro de los vehículos exentos se encuentran aquellos destinados a servicios de emergencia, como ambulancias, unidades médicas, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y vigilancia ambiental.

También están permitidos los vehículos de transporte escolar y de personal que cuenten con holograma vigente y autorización correspondiente.

Otros vehículos que pueden circular en contingencia ambiental

La lista de vehículos exentos incluye:

Unidades para personas con discapacidad

Vehículos destinados a servicios funerarios

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización, excepto los que trasladan combustibles

con autorización, excepto los que trasladan combustibles Vehículos del Programa Paisano

Unidades que transportan mercancías o productos perecederos con sistemas de refrigeración

Revolvedoras de concreto, siempre que cumplan con la normativa vigente

