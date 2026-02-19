Caso Javier Duarte: “Ganó la política”, acusa abogado

GENERANDO AUDIO...

Pablo Campuzano, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó ninguna prueba sobre la posible participación del exmandatario en el delito de peculado por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados al sector salud de la entidad y afirmó que “ganó la política sobre la ley”.

“Es un tema estrictamente político, donde la ley ya pasó a un segundo plano. No hay ni una sola prueba que diga que Javier Duarte estuvo involucrado en la distracción de estos recursos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a perseguir, si todavía existe, un juez imparcial con el valor de resolver conforme a la ley y no conforme a las presiones que, al parecer, sufrió este juez”, explicó Campuzano en entrevista para “A las Nueve en Uno”, con Juan Rivas y Pablo Valdés.

En cuanto a los tiempos, la defensa tiene la opción de presentar un recurso de apelación o un amparo indirecto. Por los plazos procesales, no es seguro que Duarte salga en el mes de abril.

