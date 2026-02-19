IEM ordena a Noroña retirar contenido misógino y frenar hostigamiento contra Grecia Quiroz

GENERANDO AUDIO...

Ordenan a Noroña retirar contenido con expresiones misóginas FOTO: Cuartoscuro

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña retirar contenido con expresiones misóginas y frenar cualquier acto de hostigamiento contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. La decisión fue emitida dentro de un procedimiento por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

La determinación se dio tras una solicitud presentada por la Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Fany Rodríguez, quien informó que se dictaron medidas cautelares contra el legislador federal. La resolución obliga al senador a modificar o eliminar publicaciones y a abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación.

Las medidas fueron emitidas dentro del Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que enfrenta el senador.

El IEM ordenó dos acciones específicas:

Supresión de contenido: Fernández Noroña tiene un plazo de 24 horas para editar o eliminar publicaciones que contengan expresiones misóginas en agravio de Grecia Quiroz .

Fernández Noroña tiene un plazo de 24 horas para editar o eliminar publicaciones que contengan expresiones misóginas en agravio de . Cese al hostigamiento: Se le prohíbe realizar, por sí mismo o por interpósita persona, cualquier acto de molestia, hostigamiento o intimidación contra la presidenta municipal de Uruapan.

Tras dar a conocer la resolución, Fany Rodríguez calificó la decisión como “un avance significativo” en la defensa de los derechos político-electorales de la alcaldesa.

A través de redes sociales, la abogada señaló: “Escudarse en la libertad de expresión o la crítica política no borra ni justifica la violencia. Descalificar a una mujer para cuestionar su legitimidad y su capacidad autónoma no es debate parlamentario; es violencia machista y simbólica”.

Rodríguez afirmó que la resolución fue resultado de un “litigio técnico, estratégico y con rigor probatorio” y sostuvo que el fallo demuestra que ninguna persona, sin importar su cargo, está por encima del derecho de las mujeres a ejercer el poder libres de violencia.

También expresó su solidaridad con Grecia Quiroz y criticó que el Poder Legislativo Federal sea utilizado para emitir ataques personales, en lugar de enfocarse en temas como seguridad pública, economía y salud.

El procedimiento continuará conforme a lo establecido por la autoridad electoral en Michoacán.

