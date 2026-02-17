Sheinbaum confirma envío de carta de extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum envirá documento a Reino Unido por caso Karime Macías. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Gertz Manero ya tiene la primera misión como embajador de México en el Reino Unido: entregar una carta de extrañamiento por asilo a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado, recientemente, por el presunto desvío de 5 millones de pesos de recursos públicos.

Sheinbaum confirma envío de nota diplomática

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el extitular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, entregará el documento luego de que Reino Unido concediera asilo político a Karime Macías.

“El día de hoy se envía… Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento, sí de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

En la mañanera de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que la esposa de Javier Duarte enfrenta un proceso ante la justicia mexicana por corrupción y otros probables delitos.

“Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude, de corrupción, cómo es posible que le den un asilo”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, cuestionó la procedencia del dinero con el que Karime Macías vive en Reino Unido.

“Lleva bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quien sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, de dónde”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Según reportes, Karime Macías recibió asilo político en Reino Unido, impidiendo así su extradición a México, en donde es señalada de cargos por presunto fraude y desvío de recursos públicos.

Desde 2018, Karime Macías es requerida por las autoridades de México, quienes giraron una orden de aprehensión por un presunto desvío de 112 millones de pesos a través del DIF estatal, durante la administración de Javier Duarte, del 2010 al 2016.

