Frenan preliberación de Javier Duarte, lo vinculan por peculado

GENERANDO AUDIO...

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Foto: AFP

Un juez de control vinculó a proceso a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado, lo que complica su posibilidad de obtener el beneficio de preliberación a mediados de abril.

Hasta el momento, el exmandatario ha cumplido nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte por el presunto desvío de 5 millones de pesos en recursos federales, relacionados con una partida presupuestal de la administración estatal durante su gobierno.

La acusación se sustenta en una gaceta oficial de 2012, en la que se documenta el movimiento en detrimento de la Secretaría de Salud de Veracruz.

La defensa sostuvo que el Ministerio Público incurrió en contradicciones al presentar los testimonios del exfuncionario encargado de las finanzas estatales, Antonio Tarek, y que dichas versiones no permitían acreditar una orden directa de Duarte para desviar recursos públicos por cinco millones de pesos.

Sin embargo, el juez consideró que los señalamientos del extesorero sí aportan indicios suficientes para establecer la probable responsabilidad del exmandatario.

En una primera participación, Duarte de Ochoa cuestionó la imputación del Ministerio Público.

“Me sorprende que pretendan culparme o vincularme por hechos que no entiendo cuál fue mi participación en ello. No estoy diciendo que no haya ocurrido. ¿Cuál es mi participación? No hay una sola prueba que me pueda vincular a este hecho; la gaceta no dice nada que tenga que ver con el desvío de recursos ni mi instrucción para desviar esos fondos”, expresó.

Al final, tras escuchar la decisión del juez sobre su vinculación a proceso, agregó:

“No me encuentro sorprendido. Gana nuevamente la política sobre la justicia.”

Antecedentes de la sentencia de 9 años

Duarte ya enfrentaba una sentencia de nueve años de prisión. Esa condena estaba por cumplirse en abril próximo, lo que abría la posibilidad de recuperar su libertad.

No obstante, al tratarse de un nuevo proceso penal por el presunto desvío de recursos federales, su situación cambia. La medida cautelar de prisión preventiva impide que abandone el penal mientras se desarrolla la investigación.

¿Qué sigue en el caso de Javier Duarte?

El juez otorgó un plazo de seis meses para que se realice la investigación complementaria. Durante este tiempo, las autoridades deberán reunir y presentar las pruebas correspondientes.

Por ahora, Javier Duarte seguirá en el Reclusorio Norte, mientras avanza el proceso por el presunto peculado de 5 millones de pesos. Su salida de prisión, prevista para abril, queda en suspenso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento