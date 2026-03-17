Recibe el Senado el Plan B de la reforma electoral

| 15:36 | Aránzazu Perusquía | Uno TV
El Senado avanza reforma para eliminar pensiones millonarias; el dictamen será discutido en el pleno.
Foto: Cuartoscuro

Esta tarde se llevó a cabo la entrega-recepción del Plan B de la reforma electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Senado de la República.

Entre sus principales puntos, el “Plan B” de la reforma electoral contempla reducir las regidurías de los ayuntamientos, el presupuesto del Senado y los Congresos, fijar topes salariales a altos funcionarios y ampliar la Revocación de Mandato.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este 17 de marzo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó los principales puntos del “Plan B”.

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