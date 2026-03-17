Plan B de reforma electoral avanzará en el Senado; Morena prevé aprobarlo la próxima semana sin fast track

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Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el llamado plan B de la reforma electoral podría aprobarse la próxima semana, una vez que llegue formalmente la iniciativa a la Cámara Alta y se cumpla el proceso legislativo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que, aunque se respetarán los tiempos parlamentarios, la discusión avanzará con rapidez.

“Yo espero que sea seguramente la próxima semana, lo voy a platicar en la Junta. Vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización, sobre las bondades, respetamos las reglas, una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas”. Ignacio Mier, Coordinador de Morena, Senado

Plan B electoral seguirá trámite ordinario en Senado

Ignacio Mier Velazco aseguró que no habrá fast track para aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Detalló que, si el documento llega, será turnado a comisiones, donde se elaborará el dictamen y se discutirá conforme al reglamento.

“Vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo, sí el día de hoy llega va a ser turnada a las comisiones. Se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, se elaborará el proyecto de dictamen, va a circular el tiempo que establece el reglamento”. Ignacio Mier, Coordinador de Morena, Senado

Explicó que el proceso incluye reuniones de juntas directivas, análisis en comisiones y, posteriormente, su discusión en el Pleno, respetando los tiempos establecidos por la ley. También subrayó que se realizará trabajo político para explicar “las bondades” de la reforma.

Oposición rechaza reforma electoral en el Senado

Desde la oposición, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra del plan B electoral. Afirmó que la iniciativa busca debilitar el sistema electoral y permitir la intervención de la Presidencia en procesos de campaña.

“No es austeridad, es control lo que quiere Morena y aquí no hay casualidades. No hay que darle vueltas, quieren en ese esquema de las corcholatas que ya vivimos, hacer que la presidenta haga campaña con recursos públicos”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado

Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también expresó su rechazo a algunos puntos de la reforma, como la propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato.

“Nos parece una mala idea adelantar esta discusión, que costó mucho que llegara la primera mujer presidenta, y sería un contrasentido intentar que hubiera una revocación de mandato para esa primera presidenta”. Jorge Álvarez Maynez, coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano

Consideró que esta medida podría generar inestabilidad política, especialmente al tratarse del primer gobierno encabezado por una mujer en México.

El debate del plan B de la reforma electoral continuará en el Senado en los próximos días, mientras se define su eventual aprobación.