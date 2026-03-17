Vacaciones seguras: los 10 números de emergencia que debes guardar

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10 números de emergencia para tus vacaciones. Foto: Gettyimages

Durante las vacaciones de Semana Santa, contar con números de emergencia puede marcar la diferencia ante cualquier imprevisto. En México, este periodo implica traslados largos, alta movilidad y actividades recreativas, por lo que tener contactos confiables permite reaccionar de forma rápida ante accidentes, enfermedades o situaciones de riesgo.

A continuación te compartimos los 10 números de emergencia que debes considerar antes de salir en Semana Santa.

10 números de emergencia que debes guardar en tu celular

Estos números funcionan en gran parte del país:

911: Atención integral de Policía, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil

Atención integral de Policía, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil 074: Capufe, asistencia en autopistas de cuota

Capufe, asistencia en autopistas de cuota 078: Ángeles Verdes, apoyo turístico y mecánico en carreteras

Ángeles Verdes, apoyo turístico y mecánico en carreteras 088: Guardia Nacional, seguridad y apoyo vial

Guardia Nacional, seguridad y apoyo vial 089: Denuncia anónima de delitos

Denuncia anónima de delitos 55 56 58 11 11 o 0311: Locatel, información y orientación

33 37 77 70 00: Conafor, reporte de incendios forestales

Conafor, reporte de incendios forestales 800 715 2000: CNDH, atención en derechos humanos

CNDH, atención en derechos humanos 800 468 8722: Profeco, orientación al consumidor

Profeco, orientación al consumidor *426: Reporte de fugas de agua en CDMX

Foto: Uno TV

¿Por qué es importante tener números de emergencia en Semana Santa?

En este periodo vacacional es común enfrentar situaciones inesperadas, desde percances en carretera hasta emergencias médicas, saber a dónde llamar permite recibir apoyo inmediato, reducir riesgos y proteger a tu familia durante el viaje. Mantenerse informado es parte de una prevención básica al viajar en Semana Santa.

El 911 es el número más importante, ya que atiende no sólo delitos, sino también accidentes viales, incendios, urgencias médicas y desastres naturales.

Consejos básicos para unas vacaciones de Semana Santa seguras

Para reducir riesgos durante este periodo, considera las siguientes recomendaciones:

Planea tu viaje con anticipación: revisa rutas, clima y condiciones del destino

revisa rutas, clima y condiciones del destino Protege tus documentos personales: lleva copias físicas y digitales

lleva copias físicas y digitales Cuida tus pertenencias: evita exhibir objetos de valor

evita exhibir objetos de valor Informa a alguien de confianza: comparte tu itinerario

comparte tu itinerario Mantente atento a tu entorno: sigue indicaciones de autoridades

sigue indicaciones de autoridades Evita excesos: modera consumo de alcohol y alimentos desconocidos

modera consumo de alcohol y alimentos desconocidos Usa transporte seguro: prioriza servicios oficiales

prioriza servicios oficiales Cuida tu salud: lleva botiquín y mantente hidratado

lleva botiquín y mantente hidratado Protege tu vivienda: cierra servicios y asegura puertas

cierra servicios y asegura puertas Ten siempre a la mano los números de emergencia: guárdalos y anótalos

Estos consejos buscan que disfrutes de unas vacaciones de Semana Santa más seguras, organizadas y sin contratiempos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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