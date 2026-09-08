CIEP anticipa recortes ante limitado espacio fiscal y advierte presión en salud, educación e inversión

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El Paquete Económico se presenta este 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados en un escenario de limitado espacio fiscal, con niveles de recaudación prácticamente estancados y la necesidad de definir de dónde saldrán los recursos para financiar las prioridades del Gobierno.

Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que el panorama obliga a enfrentar una ecuación compleja: obtener mayores ingresos, recurrir a deuda o realizar ajustes al gasto.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, señaló que, si se busca evitar un mayor endeudamiento, nuevamente será necesario revisar el gasto y aplicar recortes.

Programas prioritarios podrían mantenerse; otros enfrentarían recortes

De acuerdo con Méndez, históricamente los gobiernos tienden a proteger sus proyectos y programas prioritarios, mientras que otras áreas terminan absorbiendo los ajustes presupuestarios.

Uno de los rubros que más ha resentido esta dinámica es la inversión, utilizada en ocasiones para cuadrar las cuentas mientras aumentan los recursos destinados a programas considerados prioritarios.

En la actual distribución del gasto se encuentran subsidios y transferencias, entre ellos pensiones y becas. Sin embargo, Méndez advirtió que otras políticas pueden quedar con recursos insuficientes.

En educación, por ejemplo, explicó que se han registrado incrementos presupuestarios, pero buena parte de la política se ha concentrado en transferencias y becas, mientras existen otras necesidades que permanecen fuera.

En salud también identificó desafíos relacionados con el abasto de medicamentos y el acceso a tratamientos.

¿Por qué hay poco margen para aumentar el gasto?

Méndez señaló que los niveles de recaudación se han mantenido prácticamente estancados. Incluso con la miscelánea fiscal aprobada para este año, la expectativa de recaudación adicional era de alrededor de 0.35% del PIB, una cantidad que, a su juicio, deja un margen de maniobra reducido.

El problema se complica porque, al mismo tiempo, existe el objetivo de reducir o mantener bajo control el déficit.

La especialista resumió las alternativas disponibles: los gastos deben financiarse mediante ingresos o deuda y, si no se quiere aumentar el endeudamiento, la opción restante es ajustar el gasto.

CIEP plantea un replanteamiento fiscal más amplio

Ante este escenario, Méndez sostuvo que no basta con buscar mayor eficiencia en la recaudación o reducir la evasión y la elusión fiscal, pues estas medidas también tienen un límite.

Desde el CIEP, explicó que se ha insistido durante varios años en la necesidad de reformas o replanteamientos fiscales que permitan encontrar nuevas fuentes de financiamiento.

Entre los aspectos que considera necesario revisar están las renuncias recaudatorias y determinados beneficios fiscales, así como identificar a qué sectores de la población están beneficiando.

También mencionó asuntos pendientes relacionados con pensiones y energía, además de la necesidad de analizar cuánto podría obtenerse adicionalmente mediante distintos impuestos.

IEPS daría un margen limitado

Sobre los ingresos provenientes del IEPS, Méndez recordó que la recaudación adicional prevista con la miscelánea fiscal era inferior a medio punto del PIB, por lo que cuestionó cuánto puede ampliarse realmente el espacio fiscal mediante esa vía.

Además, señaló que los recursos asociados con los llamados impuestos saludables, que se había planteado destinar a salud, finalmente ingresaron a la bolsa general, desde donde pueden dirigirse a rubros como energía, pensiones u otras áreas.

Salud universal necesita una fuente de financiamiento

Otro de los puntos señalados por la directora ejecutiva del CIEP fue el financiamiento de las políticas públicas.

Al referirse al objetivo de ofrecer un servicio universal de salud, sostuvo que cualquier reforma debe estar acompañada por recursos suficientes y una fuente clara de financiamiento.

La especialista advirtió que una política pública difícilmente puede alcanzar sus objetivos si no cuenta con presupuesto. En el caso de salud, consideró necesario determinar de dónde provendrán los recursos para permitir el intercambio de servicios y pagos entre instituciones.

¿Dónde podrían aplicarse los recortes?

El escenario presenta otra dificultad: México necesita crecimiento económico, por lo que reducir significativamente la inversión también podría representar un problema.

Méndez consideró probable que los programas emblemáticos se mantengan, mientras otros programas podrían enfrentar presupuestos considerablemente menores.

Como ejemplo, mencionó los institutos de especialidades de salud y otros programas específicos que no corresponden a transferencias directas, sino que buscan garantizar recursos para determinadas políticas.

Así, el Paquete Económico llega bajo una combinación de presiones: ingresos limitados, restricciones para incrementar la deuda, necesidad de inversión y compromisos de gasto que deben financiarse. La definición concreta de los ajustes y la distribución de los recursos quedará plasmada en la propuesta que se presente ante la Cámara de Diputados.

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