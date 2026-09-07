Organizaciones exigen transparencia en el Paquete Económico 2027

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Exigen transparencia en el Paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones civiles y representantes del sector empresarial pidieron al Gobierno federal publicar en datos abiertos la información del Paquete Económico 2027, cuya entrega a la Cámara de Diputados está programada para este 8 de septiembre.

“Ante la presentación del Paquete Económico 2027, la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) y la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF) hacen un llamado al Gobierno federal para que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, publique oportunamente los datos abiertos del presupuesto”.

📢 #ComunicadoConjunto Diversas organizaciones, hacemos un llamado para la publicación de #DatosAbiertos del #PaqueteEconómico2027



🇲🇽 Abrir los datos del Paquete Económico permite entender y analizar mejor cómo se usarán los recursos públicos, fortalece la transparencia y abre… pic.twitter.com/tqkj5gJiCJ — México Evalúa (@mexevalua) September 7, 2026

Piden publicar datos abiertos del Paquete Económico 2027

En el documento, las organizaciones recordaron que desde 2011 México asumió compromisos dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, orientados a fortalecer la relación entre autoridades y ciudadanía mediante mecanismos de transparencia y participación.

Asimismo, destacaron que la publicación de bases de datos descargables permitiría realizar análisis más rigurosos sobre las propuestas de ingresos, gasto público y política económica.

“La entrega del Paquete Económico 2027, integrada por la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, cuente con datos abiertos, entendidos como las bases de datos manipulables (.csv, xls) que permitan el análisis oportuno y riguroso de la propuesta de política fiscal”.

Alertan por retrasos en la publicación de información

Las organizaciones señalaron que desde 2023 la información no ha estado disponible de manera inmediata, situación que, aseguran, ha limitado la posibilidad de que especialistas y ciudadanía participen oportunamente en el debate presupuestal.

“La disponibilidad de estos datos permite no sólo la colaboración entre personas expertas, sino que promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos”.

Además, afirmaron que la apertura de la información contribuiría a que la discusión del presupuesto sea más incluyente e informada.

“La publicación del Paquete Económico 2027 en formato de datos abiertos es esencial ya que contribuye a que la discusión se desarrolle de manera ágil, incluyente e informada, aspectos fundamentales para el fortalecimiento democrático de la sociedad”.

La discusión presupuestaria comenzará una vez que la Secretaría de Hacienda presente formalmente el paquete ante la Cámara de Diputados, instancia encargada de analizar y aprobar el proyecto de gasto federal para el próximo año.

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