Paquete Económico 2027 va contra facturas falsas y evasión fiscal; Ricardo Monreal no prevé más impuestos

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal habla de Paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

El Paquete Económico 2027 incluirá medidas contra la evasión y elusión fiscal, especialmente para combatir el uso de facturas falsas, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El legislador también afirmó que, hasta ahora, no tiene conocimiento de que se contemplen nuevos impuestos.

La propuesta será entregada este martes 8 de septiembre, a las 18:00 horas, por el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados.

Facturación falsa representa evasión de 1.45 billones de pesos

De acuerdo con un documento elaborado por diputados de Morena, encabezados por Alfonso Ramírez Cuéllar y Carol Antonio Altamirano, la facturación apócrifa representa una evasión fiscal estimada en 1.45 billones de pesos.

Esta cantidad equivale a casi el 27% de los ingresos tributarios proyectados, según el documento citado por la bancada de Morena.

Ante esta situación, Monreal adelantó que la propuesta de Ley de Ingresos 2027 buscará establecer medidas más eficaces para evitar la fuga de recursos provocada por prácticas de evasión fiscal.

El coordinador parlamentario explicó que las acciones estarán enfocadas en impedir que continúe la práctica de evadir al fisco mediante empresas factureras.

Monreal descarta nuevos impuestos en el Paquete Económico

Ricardo Monreal señaló que ha sostenido conversaciones con el secretario de Hacienda y que se prevén medidas antievasión y antielusión fiscal, sin que, hasta el momento, tenga conocimiento de que el Paquete Económico 2027 contemple la creación o incorporación de nuevos impuestos.

“He estado conversando con el secretario de Hacienda, vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, pero, hasta este momento, yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos, es especulación”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

La declaración surge luego de que se diera a conocer que se analizaba la imposición de impuestos a productos con exceso de sodio, así como a la cerveza. Sin embargo, días atrás se descartó que esas medidas pudieran tener luz verde.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.