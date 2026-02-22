“Será Viral”: El poderío del CJNG y el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Los especialistas Víctor Manuel Sánchez Valdés y Erick Ruiz de la Cruz explican que grupos como el CJNG buscan dominar municipios para asegurar rutas de droga, espacios para laboratorios y mecanismos de extorsión; cuando una autoridad se niega a colaborar, se vuelve objetivo.

Datos presentados por los expertos indican que, desde 2006, 195 alcaldes han sido asesinados en México y que al CJNG podrían corresponderle alrededor de 65 casos, debido a su presencia en estados como Michoacán, Guerrero y Veracruz. Además, recuerdan otros ataques relevantes atribuidos al cártel, como el atentado contra Omar García Harfuch.

El CJNG opera con alta violencia, expansión acelerada y diversificación criminal. Tiene presencia en unos 61 países, aunque el Cártel de Sinaloa sigue siendo más grande, con casi 96. Su crecimiento internacional depende de alianzas con grupos locales y logística coordinada, más que de grandes despliegues de fuerza. Los especialistas subrayan que la corrupción y la debilidad del Estado —sobre todo en policías municipales— facilitan su avance.

Sobre Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, coinciden en que mantiene un perfil discreto, enfocado en el poder y la operación del cártel, a diferencia de figuras como “El Chapo”, envueltas en una mayor exposición mediática. Cerrar el paso al CJNG, afirman, requiere inteligencia estratégica, cooperación internacional y limpiar la estructura política para frenar la protección que reciben estos grupos.

