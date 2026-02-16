Salida de Marx Arriaga, por desacuerdo en sumar a heroínas a libros de texto: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum confirma salida de Marx Arriaga. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Marx Arriaga fue removido de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tras un desacuerdo sobre la inclusión de contenidos relacionados con mujeres en los libros de texto gratuitos.

Durante la conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que hubo un “desencuentro” respecto a las actualizaciones que se plantearon para los libros.

“Nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran a las mujeres de la historia en los libros de texto… Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces hay un primer, digamos, desencuentro, por decirlo así”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta aseguró que los libros de texto “no son patrimonio de una persona” y destacó que se deben mantener en constante actualización.

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona… siempre tienen que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero siempre mejorando”, Claudia Sheinbaum Pardo

Además, enfatizó que los libros de textos están bien; aunque reiteró que son perfectibles.

“Los libros de texto están bien… Hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros, son siempre perfectibles… para todos es muy importante que se incorpore a las heroínas de la patria”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum ofreció otro cargo a Marx Arriaga

Pese a la salida del cargo, Sheinbaum afirmó que se valoró el trabajo de Arriaga dentro de su administración, por lo que, explicó, instruyó a la SEP para que se le ofreciera otro puesto en el Gobierno federal.

“Se le ofrecieron otras opciones; entre otras, la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Arriaga… yo le planteé a la Secretaría de Educación que le ofreciéramos a Marx varias opciones; ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el Gobierno”, afirmó Sheinbaum Pardo

