México y Canadá refuerzan cooperación rumbo al T-MEC, afirma Ebrard

GENERANDO AUDIO...

Funcionarios mexicanos se reunieron con canadienses. Foto: Uno TV

Una misión de empresarios de Canadá se reunió este 16 de febrero en la Ciudad de México con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para reforzar la cooperación bilateral en seguridad y comercio, rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en que fortalecer la coordinación en seguridad es clave para atraer nuevas inversiones.

El ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, destacó la importancia de mantener una relación “fuerte y confiable” entre agencias de seguridad y fuerzas policiales de ambos países.

“Es muy importante continuar la relación fuerte y confiable que Canadá y México tienen entre las agencias de seguridad, las organizaciones militares. Estoy muy confiado por las reuniones que han tenido lugar, la asociación entre líderes militares de ambos países, entre oficiales de la policía, para asegurarse de que compartamos información… Si queremos que los inversionistas y empresarios continúen a gran escala, necesitan ver al gobierno trabajando en prioridades como esas”, Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá

Por su parte, Marcelo Ebrard explicó que se prepara un plan de acción bilateral tras el diálogo entre el primer ministro canadiense y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estaba pensando en la conversación entre el primer ministro y la presidenta Sheinbaum, se preguntaron si se organizaría un plan de acción que intentara cooperar en las áreas humanitarias. Les mencioné que el plan es muy importante para nosotros, es muy importante que se detenga el tráfico ilegal de armas en México… estamos preparando este plan de acción”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El funcionario mexicano precisó que dentro de la reunión plenaria se tocaron otras áreas importantes de la inversión, y adelantó que se prepara la visita de una delegación mexicana a Canadá durante la segunda mitad de este 2026.

“Presentar hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que será en los próximos años, y a partir de este diálogo y ahí tenemos varios temas que tienen que ver, como ya lo mencionamos ahorita, minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, cómo vamos a aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

De acuerdo con Ebrard, México acordó dialogar con Canadá sobre procesos de refinación.

“Y lo segundo que tenemos que ver son los procesos de refinación de minerales, en donde ellos sí tienen una ventaja muy grande. Y México ya no quiere seguir nada más produciendo minerales, queremos procesar los minerales”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El sector canadiense estuvo representado por 400 empresas, y México contó con la presencia de liderazgos como la Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.