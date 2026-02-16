Nadia López García, pedagoga y poeta indígena: ella es la nueva directora de Materiales Educativos

GENERANDO AUDIO...

Nadia López García. Foto: Cuartoscuro

Nadia López García fue designada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), tras la polémica salida de Marx Arriada. El nombramiento fue confirmado por Mario Delgado, cabeza de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Quién es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME)?

Nadia López García, quien ocupará la Dirección General de Materiales Educativos tras la salida de Marx Arriaga, quien se encuentra atrincherado en instalaciones de la SEP, es pedagoga y poeta indígena. Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), estudió la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La primera mujer en ser profesionista en su familia

Originaria de Caballo Rucio, comunidad que no tiene más de 300 habitantes, Nadia López García fue la primera en toda su familia en ir a la Universidad y titularse.

Para lograrlo emigró sola a la Ciudad de México a los 17 años. Tras titularse destacó que era la primera mujer en ser profesionista en su familia.

“Es una comunidad en la que, cuando naces mujer no se queman cohetes no se mata un toro, cuando nace un niño hombre se hace una fiesta, se invita… Me convertí en la primera mujer profesionista titulada, pues, ahora sí que en mi casa, en mi familia, desde mis tatarabuelitos”

Además, cuenta con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Como parte de la carrera de Nadia López García se encuentran 11 libros de su autoría, obras que se han traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

Nadia López García ha sido reconocida como varios premios, entre los que destacan:

Premio Nacional de la Juventud

Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón

Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle

Premio Juventud Ciudad de México

Premio CaSa de Literatura para Niños

Dentro de su experiencia profesional, López García también fue coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Además, destaca la SEP, ha “colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG)”.

El nombramiento de Nadia López García es con “efectos a partir del 16 de febrero del año en curso”, confirmó la SEP a través de un comunicado tras la salida de Marx Arriaga luego de desacuerdos de incluir heroínas de la patria en los libros de texto gratuito, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

