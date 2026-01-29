Minerales estratégicos: quién regula las tierras raras en México y qué dice la ley

GENERANDO AUDIO...

Las tierras raras son minerales clave para la tecnología moderna y, al igual que el litio, hoy se encuentran en el centro de una disputa global. Se utilizan en la fabricación de celulares, autos eléctricos, satélites, energía eólica y redes 5G, lo que las convierte en insumos críticos para la transición energética y la industria digital.

Mientras China domina su producción y, sobre todo, su refinación, México aparece como un país con potencial geológico para integrarse a este mercado estratégico. Sin embargo, el marco legal, el control del Estado y la falta de capacidad industrial plantean retos importantes.

¿Qué dice la ley sobre los minerales estratégicos en México?

En México, el artículo 27 de la Constitución establece que todos los minerales del subsuelo son propiedad de la Nación. Esta disposición es la base legal para que el Estado regule la concesión, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales.

La Constitución señala que la Nación tiene dominio directo sobre los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas; los yacimientos minerales u orgánicos susceptibles de usarse como fertilizantes, así como los combustibles minerales sólidos.

“El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible”, establece el artículo 27, y precisa que la explotación, uso o aprovechamiento de estos recursos solo puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, conforme a las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Además, el texto constitucional faculta al Gobierno para establecer y suprimir reservas nacionales, mediante declaratorias del Ejecutivo. En este marco, la Constitución es clara al señalar que tratándose de minerales radiactivos y litio no se otorgarán concesiones.

Concesiones mineras: el nuevo esquema tras la reforma

El artículo 10 de la Ley Minera, reformada en 2023, establece que, con excepción del litio y de los minerales que el Estado declare estratégicos, la explotación de minerales y sustancias puede realizarse mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía.

En el caso del litio —considerado clave para baterías y tecnologías de energía limpia— la ley lo excluye expresamente del régimen de concesiones. Su exploración, explotación y beneficio quedan bajo control del Estado, a través de asignaciones a organismos públicos, sin posibilidad de participación privada directa.

Para el resto de los minerales estratégicos, la Ley Minera no define con claridad cuáles son ni bajo qué criterios se clasificarían como tales, lo que ha generado incertidumbre jurídica y preocupación en sectores industriales e inversionistas por la ausencia de definiciones precisas.

Más control estatal y nuevas obligaciones

Con el decreto de mayo de 2023, que reformó la Ley Minera, se establecieron nuevas reglas para el otorgamiento de concesiones, entre las que destacan obligaciones sociales y ambientales previas a la entrega de títulos, como la consulta a pueblos originarios y afromexicanos y la contraprestación mínima a comunidades afectadas por la actividad minera.

La reforma también otorgó al Servicio Geológico Mexicano (SGM), organismo técnico coordinado por la Secretaría de Economía, la responsabilidad de dirigir la exploración geológica en todo el país, con el objetivo de identificar y cuantificar el potencial mineral.

Si particulares cuentan con información geológica sobre un lote no concesionado, pueden presentarla ante la Secretaría de Economía, que decidirá si encarga formalmente la exploración al SGM. En ese caso, los particulares podrán participar posteriormente en la licitación, siempre que ofrezcan al menos el 90% de la mejor propuesta y cumplan con los requisitos legales.

Este esquema sustituyó al modelo anterior, en el que empresas privadas podían iniciar exploración en terrenos considerados libres, lo que, según los defensores de la reforma, otorgaba ventajas excesivas al sector privado en detrimento del interés nacional.

El debate político: tierras raras como recursos estratégicos

En marzo de 2025, la senadora Ana Lilia Rivera presentó una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de que el silicio y las tierras raras sean reconocidos como recursos estratégicos de México.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca que su explotación beneficie directamente al pueblo de México y no quede sujeta a intereses extranjeros o a la especulación del mercado. No obstante, el debate no ha trascendido ni se ha traducido en cambios constitucionales.

¿Dónde hay tierras raras en México?

En México existen indicios de tierras raras en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Oaxaca. En este último se han detectado concentraciones relevantes de minerales como cerio, lantano, neodimio, terbio, samario y europio, todos de alto valor para la industria tecnológica.

En varias regiones, las tierras raras aparecen asociadas a otros recursos estratégicos, como el litio. El principal reto no es solo localizarlas, sino separarlas, refinarlas, hacerlo de forma ambientalmente responsable y desarrollar una industria especializada.

Litio: el antecedente clave

El 20 de abril de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que reformó la Ley Minera para establecer que el litio es patrimonio de la Nación.

Posteriormente, en 2023, el Gobierno de México declaró zona de reserva minera de litio una superficie de 234 mil 855 hectáreas en municipios de Sonora como Arivechi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadéhuachi, considerada la región con mayor potencial del país.

El litio es un elemento clave para la fabricación de acumuladores de energía eléctrica utilizados en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, y se ha convertido en el principal referente del debate sobre minerales estratégicos en México.

Tierras raras: qué son y por qué importan

Las tierras raras están compuestas por 17 elementos químicos. No son raras por su escasez, sino porque su extracción y separación es compleja y costosa.

Entre los más relevantes destacan:

Neodimio , utilizado en imanes de alta potencia para motores eléctricos

, utilizado en imanes de alta potencia para motores eléctricos Lantano , clave en baterías

, clave en baterías Itrio , empleado en pantallas y luces LED

, empleado en pantallas y luces LED Erbio , usado en fibra óptica y láseres

, usado en fibra óptica y láseres Escandio, aplicado en aleaciones aeroespaciales

El gran cuello de botella: la refinación

Una vez extraídas, las tierras raras deben pasar por un proceso complejo de purificación y separación para aislar cada elemento en su forma utilizable. Este proceso requiere instalaciones altamente especializadas, costosas de construir y operar.

China domina esta etapa crítica de la cadena: concentra entre 85% y 90% de la capacidad global de refinación, así como la producción de imanes permanentes y tierras raras pesadas, lo que le permite controlar el suministro mundial.

Actualmente, México no cuenta con capacidad industrial para refinar tierras raras a gran escala. Especialistas señalan que, además de inversiones millonarias y plazos de largo plazo, el país necesitaría alianzas con empresas o gobiernos extranjeros para desarrollar esta industria estratégica.

