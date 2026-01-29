Las de hoy | 29 de enero de 2026

  • El Universal: Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

En el centro de la CDMX se pueden comprar con precios desde 35 pesos, además de que se ofertan en redes sociales y en máquinas tragamonedas.

  • Reforma: Atacan en Sinaloa a diputados de MC

Reciben agresión tras salir de Congreso; condena Máynez crisis en la entidad.

  • Milenio Diario: Morena, Verde y PT se juran amor… pero por ahora hasta 2027

Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya firman compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la unidad y consolidar la 4T en la intermedia.

  • La Jornada: Quiebra de empresa de EU pega a 5 mil obreros en México

Cierran 15 maquiladoras en tres ciudades fronterizas.

  • Excélsior: Hieren a dos diputados de MC en ataque

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son reportados en estado de salud grave luego de ser baleados por un grupo armado al salir de la sede del partido, en Culiacán.

  • El Financiero: Perfilan cambios estructurales al T-MEC

USTR-Economía acuerdan iniciar pláticas en reglas de origen y materiales críticos.

  • El Economista: Fed dejó sin cambio su tasa de interés en la primera decisión del año

Pese a presión de Trump, la mantuvo en el rango 3.5-3.75%.

La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 29 de enero al 1 de febrero 2026?

El fraude de las mudanzas por internet: ofrecen servicio, cobran anticipo y desaparecen con bienes

Tipo de cambio hoy 29 de enero: dólar cotiza en 17.23 pesos

La Unión Nacional de Trabajadores encabeza las movilizaciones en CDMX este 29 de enero

