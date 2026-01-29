Las de hoy | 29 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 29 de enero de 2026

El Universal: Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

En el centro de la CDMX se pueden comprar con precios desde 35 pesos, además de que se ofertan en redes sociales y en máquinas tragamonedas.

Reforma: Atacan en Sinaloa a diputados de MC

Reciben agresión tras salir de Congreso; condena Máynez crisis en la entidad.

Milenio Diario: Morena, Verde y PT se juran amor… pero por ahora hasta 2027

Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya firman compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la unidad y consolidar la 4T en la intermedia.

La Jornada: Quiebra de empresa de EU pega a 5 mil obreros en México

Cierran 15 maquiladoras en tres ciudades fronterizas.

Excélsior: Hieren a dos diputados de MC en ataque

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son reportados en estado de salud grave luego de ser baleados por un grupo armado al salir de la sede del partido, en Culiacán.

El Financiero: Perfilan cambios estructurales al T-MEC

USTR-Economía acuerdan iniciar pláticas en reglas de origen y materiales críticos.

El Economista: Fed dejó sin cambio su tasa de interés en la primera decisión del año

Pese a presión de Trump, la mantuvo en el rango 3.5-3.75%.

