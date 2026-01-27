¿Por qué se bendice al Niño Dios y se le cambia la ropa el 2 de febrero?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo vestir al Niño Dios el Día de la Candelaria? Foto: Cuartoscuro

Vestir al Niño Dios el Día de la Candelaria, cada 2 de febrero, es una tradición muy arraigada en México. Ese día, los fieles llevan la imagen a la iglesia para bendecirla y después comparten tamales y atole en casa. Sin embargo, la Iglesia católica advierte que no todos los trajes son adecuados y que algunas prácticas pueden resultar irrespetuosas si se desconoce su significado religioso.

¿Por qué se bendice al Niño Dios?

Esta celebración recuerda la Presentación del Niño Jesús en el templo y la Purificación de la Virgen María, ocurridas 40 días después del nacimiento de Jesús, de acuerdo con el Evangelio de San Lucas.

¿Por qué se viste al Niño Dios el 2 de febrero?

El padre Alejandro Medrano Rodríguez, presbítero de la Arquidiócesis de México, explica que esta tradición se relaciona con un mandato de la ley judía.

“La Iglesia celebra la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María, como mandaba la ley judía”, señaló.

Añadió que la costumbre de venerar imágenes del Niño Jesús se remonta al siglo XIII, impulsada por San Francisco de Asís, y busca recordar el misterio del nacimiento de Cristo.

“La imagen no es un adorno ni un objeto cualquiera, representa a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para nuestra salvación”, explicó.

¿Cómo vestir al Niño Dios, según la Iglesia católica?

La Iglesia aclara que no es obligatorio cambiar el vestuario del Niño Dios cada año. En caso de hacerlo, debe ser con respeto y sentido religioso.

“El ropaje, si se lleva, debe ser digno y adecuado. Lo mejor es un ropón blanco, que recuerde la divinidad de nuestro Señor”, indicó el sacerdote.

También subrayó que la imagen no debe tratarse como juguete ni vestirse con elementos ajenos a la fe.

“No es correcto vestirlo de ángel, de santo o de personajes ajenos a la fe”, puntualizó.

Trajes recomendados para vestir al Niño Dios

Entre los trajes aprobados o aceptados por la Iglesia se encuentran advocaciones de Jesús, como:

Niño Dios con ropón blanco

Niño de Atocha

Divino Niño Jesús

Buen Pastor

Sagrado Corazón

Cristo Rey

Cristo Sacerdote

Niño de la Salud

Niño de las Palomitas

