“Es de lo peor que hay”: Trump arremete contra reportera durante evento público

Trump se lanza contra reportera de ABC News. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo episodio de confrontación con la prensa durante un acto público, al interrumpir y descalificar a una reportera de ABC News mientras intentaba formular una pregunta.

Trump interrumpe a reportera de ABC News durante evento público

El momento fue captado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el mandatario escucha inicialmente a la periodista, pero al identificar el medio que representaba, detuvo su intervención para lanzar comentarios críticos y burlas dirigidas tanto a la reportera como a la cadena informativa.

“¡Por cierto, esta es ABC Fake News! Ella no me ha hecho una buena pregunta en años. Creo que es una mujer agradable, pero no me gusta mucho. Diría que ABC es de lo peor que hay”, declaró Trump, generando risas entre algunos de los asistentes.

El episodio ocurrió durante una gira en Iowa

El intercambio se registró durante la primera parada del presidente en Iowa, donde mantiene una agenda pública en medio de un clima político marcado por tensiones con medios de comunicación tradicionales. La reacción del mandatario dejó a la reportera expuesta frente a otros periodistas y personas presentes, convirtiéndola en el centro de atención durante el evento.

Reacciones tras la difusión del video

El video se viralizó rápidamente y provocó diversas reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del presidente frente a lo que considera una cobertura adversa, otros criticaron el episodio y lo señalaron como un ejemplo del trato confrontativo que Trump ha mantenido de forma recurrente con la prensa.

