La secretaria de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como nueva directora del CIDE ante su Consejo

Foto: Secihti

La doctora Lucero Ibarra Rojas fue presentada como nueva directora general del CIDE ante integrantes del Consejo Directivo, informó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI). El acto se realizó en la Ciudad de México, un día después de que se formalizara su nombramiento como directora general interina.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia señaló que la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez encabezó la presentación de Ibarra Rojas ante el órgano de gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Lucero Ibarra asume la Dirección del CIDE

En el mensaje, la SECHTI informó que la presentación se realizó ante los consejeros: los doctores Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y la maestra Lorena Rodríguez.

“La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación presentó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del CIDE a integrantes del Consejo Directivo”, publicó la dependencia.

La Secretaría agregó que Lucero Ibarra ya ocupa la oficina de la Dirección General y que, durante el encuentro, asumió un compromiso central para su gestión.

Compromiso de diálogo con la comunidad

De acuerdo con la publicación oficial, Ibarra Rojas aseguró que su prioridad será recomponer la relación con estudiantes, docentes y trabajadores del centro.

“Ante los consejeros del CIDE, la directora Lucero Ibarra se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad”, destacó la SECHTI en redes sociales.

El mensaje se da en medio de un proceso de transición marcado por tensiones internas y reclamos históricos de la comunidad académica.

La salida de José Romero del CIDE

La presentación de Ibarra Rojas ocurre tras la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, luego de más de cuatro años de conflicto interno, protestas estudiantiles y denuncias por opacidad y malas prácticas.

El nombramiento de Lucero Ibarra fue formalizado mediante un oficio fechado el 27 de enero de 2026, con fundamento en el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que faculta a la SECHTI para designar una dirección interina.

Mientras Romero Tellaeche ha rechazado su destitución y sostiene que no dejará el cargo, la SECHTI ya reconoce oficialmente a Lucero Ibarra Rojas como directora general interina, en espera de que se definan los siguientes pasos institucionales.