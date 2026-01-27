FGR confirma exceso de velocidad en accidente del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

La FGR confirmó que el tren Interoceánico iba a exceso de velocidad. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances clave sobre el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca, donde murieron 14 personas. A casi un mes del siniestro, la investigación oficial confirmó que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento, de acuerdo con el análisis de la caja negra y peritajes técnicos.

“Es necesario precisar que la velocidad permitida para el tramo donde se localizó el siniestro es de 45 kilómetros por hora y de 50 kilómetros por hora para pasajeros, sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra. La caja negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable que permite almacenar dato como el registro de velocidad del tren”. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República de México

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el accidente, pese a que la velocidad máxima permitida era de 50 km/h. El tren también alcanzó velocidades de hasta 111 km/h en tramos rectos, cuando el límite autorizado era de 70 km/h.

La FGR subrayó que el exceso de velocidad en un tren representa un riesgo mucho mayor que en un vehículo convencional, debido a su peso, longitud y capacidad de frenado.

“En cuánto a la información contenida en la caja negra, podemos señalar que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros en zonas línea recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora. Transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado”. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República de México

El peritaje también consideró revisiones completas a la infraestructura y al propio tren, sin que se detectaran fallas mecánicas o estructurales que explicaran el siniestro.

Exceso de velocidad en el Tren Interoceánico, causa del accidente

La FGR informó que la infraestructura ferroviaria fue verificada tras el accidente y no se encontraron daños en la subestructura ni en la superestructura de la vía. Además, el tren de pasajeros, compuesto por dos máquinas y cuatro coches, fue inspeccionado y se confirmó que su funcionamiento era adecuado.

El análisis de la caja negra reveló que el tren ingresó a seis curvas previas al punto del siniestro a una velocidad aproximada de 52 km/h, pero posteriormente aceleró hasta 65 km/h, velocidad que mantuvo al entrar y permanecer en la curva donde ocurrió el descarrilamiento.

La evidencia también confirmó que el sistema de frenos funcionaba correctamente, pues hubo momentos en los que se detuvo completamente. Antes del accidente, tras una maniobra de frenado previa, el maquinista volvió a acelerar hasta llegar al lugar del siniesto, lo que reforzó la conclusión de incumplimiento de las normas operativas.

FGR ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposas

Con base en los hallazgos, la FGR concluyó que el personal directamente responsable de la operación del tren no cumplió con las reglas establecidas. Por ello, la institución anunció que ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposas, derivados del accidente que dejó 14 personas fallecidas y varios lesionados.

La Fiscalía señaló que el proceso penal seguirá su curso conforme a la ley, mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades individuales en este caso.

