Conavi publicó la lista de seleccionados. Foto: Getty

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó los resultados de los sorteos del programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México dirigida a familias no derechohabientes que buscan acceder a una vivienda adecuada.

Las personas que realizaron su registro ya pueden consultar si fueron seleccionadas.

Inician sorteos de Vivienda para el Bienestar

Conavi inició los sorteos del programa Vivienda para el Bienestar para familias no derechohabientes, como parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a vivienda.

De acuerdo con la dependencia, se realizaron 154 sorteos en 30 entidades del país, mediante un mecanismo público y transparente, que se aplica únicamente cuando la demanda supera la disponibilidad de viviendas.

Para consultar los resultados visita: gob.mx/conavi

¿Cómo funciona el programa de Conavi?

La Conavi emite convocatorias, donde se indican fechas, sedes y requisitos para el registro presencial, el cual debe realizarse de forma personal y directa, sin intermediarios.

Durante el registro, se aplica una Cédula de Diagnóstico, con información que permite a la dependencia verificar si la persona cumple con los criterios de elegibilidad.

¿Quiénes pueden participar en Vivienda Bienestar?

Para acceder al programa, las personas deben cumplir con estos requisitos básicos:

Tener 18 años o más

Contar con ingresos menores a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste u otros institutos de vivienda

de Infonavit, Fovissste u otros institutos de vivienda No haber recibido apoyos previos de vivienda por parte de la Conavi

de vivienda por parte de la Conavi No ser propietario de una vivienda

El programa está enfocado en personas que trabajan en el sector informal, como comerciantes, oficios independientes, amas de casa o pequeños negocios familiares.

Así es el proceso de selección de beneficiarios

Tras el registro, la Conavi realiza un perfilamiento de la demanda y publica una primera lista de personas que continúan en el proceso. A quienes resultan seleccionados se les contacta vía telefónica para programar una visita domiciliaria, donde se levanta una Cédula de Información Socioeconómica y se solicita documentación oficial.

Si la demanda supera la disponibilidad de viviendas, se lleva a cabo un sorteo público, con el fin de garantizar un proceso transparente y equitativo. Las personas que cumplen con todos los requisitos o resultan seleccionadas en el sorteo integran el padrón preliminar de beneficiarios.

¿Qué sigue después de los resultados?

La Conavi analiza la información y publica el listado final de personas beneficiarias en su sitio oficial. Una vez aprobado el subsidio, se realiza la formalización, mediante la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes.

La dependencia reiteró que no existen gestores ni intermediarios, por lo que pidió a la población no realizar pagos ni trámites fuera de los canales oficiales.

