Ellas son las 13 víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Accidente del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

El descarrilamiento del Tren Interoceánico cobró la vida de 13 personas y dejó varios heridos, confirmaron autoridades. A través de un comunicado, la Secretaría de Mariana (Semar) informó que los cuerpos de las personas que murieron ya fueron recuperados de la zona del accidente, mientras que 36 continúan hospitalizadas.

¿Quiénes son las víctimas del Tren Interoceánico?

Rogelio Luna, Patricia Medina Pérez y Honoria Medina Pérez

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó, durante una conferencia, la muerte de tres personas residentes de Minatitlán. Se trata de:

Patricia Medina

Honoria Medina

Rogelio Luna

“Me dan, ya, el reporte Protección Civil de tres personas que lamentablemente fallecieron que son de Minatitlán… externo nuestras más sentidas condolencias a su familia”, confirmó la gobernadora de Veracruz.

Elena Solorza Cruz

Entre las víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico se encuentra Elena Solorza Cruz, quien, según reportes, tenía 6 años y viajaba junto a su familia para pasar algunos días de vacaciones en Veracruz.

A través de redes sociales, comenzó a circular la imagen de la pequeña.

Luisa Camila Serrano Moreno

Otra de las personas fallecidas tras el descarrilamiento del tren es Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, quien, según reportes, viajaba acompañada de su mamá y su hermana, María Fernanda Serrano Moreno, que se encuentra en la lista de heridos del accidente.

A través de sus redes sociales, el Conalep 155 Salina Cruz lamentó la muerte de la joven estudiante de la carrera de P.T.B. en Salud Comunitaria.

Matrimonio Cruz Barbosa

Berzaín Cruz López y su esposa, María Concepción Barbosa Acevedo, también se encuentran entre las personas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico.

La 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮 lamentó la muerte del matrimonio, padres de Andrea Getsemaní Cruz Barbosa, quien se desempeña como profesora de la institución.

Israel Enrique Gallegos Soto

El periodista Israel Enrique Gallegos Soto es una de las 13 víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico. A través de redes sociales, compañeros y amigos le dedicaron un último mensaje reconociendo su “calidad humana”.

https://web.facebook.com/miguel.perezgarcia3/posts/pfbid02MSHuNkrSENEHxoLcCFNMuvpBvneoQmf6Q4sVVZuRHNsrE1XgbW417bC49WTTqU3Rl

Inés Alvarado Rojas

Otra de las víctimas del descarrilamiento del tren fue Inés Alvarado Rojas, una mujer aparentemente originaria de Veracruz, quien fue reportada como desaparecida y que, finalmente, se confirmó su muerte después.

A través de redes sociales, se dio a conocer que la mujer sería madre de un trabajador de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal de Oaxaca, quien lamentó la muerte de Alvarado Rojas.

María Antonia Rosales Mendoza

También originaria de Veracruz, María Antonia Rosales Mendoza se encuentra entre las víctimas del accidente del tren. Según reportes, la mujer de Acayucan se desempeñó, por un tiempo, como conductora de transporte público.

Hasta el momento, es la información que se tiene sobre las personas que perdieron la vida en el accidente del Tren Interoceánico.

Se mantiene en incógnita la identidad de tres de las víctimas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.