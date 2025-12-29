De Porfirio Díaz a la 4T: Tren Interoceánico, concebido para unir dos océanos

GENERANDO AUDIO...

La 4T avanzó con el proyecto del Tren Interoceánico. Fotos: Cuartoscuro

La idea de unir comercialmente las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México se planteó por primera vez en 1880, como una alternativa para el traslado de mercancías entre océanos.

El proyecto avanzó con la inauguración del primer tramo ferroviario entre Coatzacoalcos y Salina Cruz en 1894, durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero quedó inconcluso tras la Revolución Mexicana y la construcción del Canal de Panamá.

El proyecto que resurge como eje del Corredor Interoceánico

Más de un siglo después, con la llegada de Morena a la Presidencia, el tren se convirtió en la estrategia central del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, concebido para detonar el desarrollo regional y competir en el transporte de carga a nivel internacional.

La operación de carga fue inaugurada el 17 de diciembre de 2023, y cinco días después inició el servicio de pasajeros, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Ferroviaria 2018–2050.

Inversión, modernización y polos industriales

El proyecto contempló la rehabilitación y modernización de vías ferroviarias, la mejora de puertos y la creación de 10 parques industriales, conocidos como Polos de Desarrollo.

El presupuesto inicial fue estimado en 21 mil millones de pesos, y la obra quedó a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Tres líneas para conectar puertos, selva y frontera

El sistema ferroviario se divide en tres rutas principales:

Línea Z , considerada la ruta troncal, con 227 kilómetros entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz , y Salina Cruz, Oaxaca .

, considerada la ruta troncal, con entre los puertos de , y . Línea FA , que conecta Coatzacoalcos con Palenque y enlaza con el Tren Maya .

, que conecta y enlaza con el . Línea K, que corre de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, para conectar con la frontera con Guatemala.

Servicio de pasajeros entre ambas costas

Los trenes de pasajeros tienen capacidad para 400 personas por viaje y ofrecen tres niveles de servicio: Turista, Ejecutivo y Gerencial.

Cuentan con siete estaciones: Coatzacoalcos, Medias Aguas, Donají, Mogoñe, Matías Romero, Ixtepec y Salina Cruz.

El tiempo estimado de recorrido entre ambas costas es de siete horas.

Capacidad de carga y accidentes registrados

En materia de carga, el Tren Interoceánico puede operar con 65 vagones, transportar hasta 5 mil 200 toneladas y movilizar 260 contenedores en doble estiba por viaje. Durante 2025, el sistema movilizó casi 900 mil toneladas de mercancías.

Sin embargo, también se han registrado incidentes. El más grave ocurrió en Nizanda, Oaxaca, con un descarrilamiento. El 20 de diciembre de 2025, en Pichucalco, Chiapas, el tren impactó una pipa de asfalto que intentó ganarle el paso, y el 10 de julio, en Macuspana, Tabasco, colisionó con un tráiler de carga. En ambos casos se reportaron daños materiales, sin víctimas graves.

