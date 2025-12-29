Descarrilamientos de tren en México: recuento de casos y víctimas

GENERANDO AUDIO...

Los descarrilamientos que han tenido víctimas mortales. Foto: Cuartoscuro

El descarrilamiento reciente de un convoy del Tren Interoceánico, ocurrido en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, no solo vuelve a encender alertas sobre la seguridad ferroviaria en el país, sino que se suma a una lista de tragedias históricas que han dejado decenas y cientos de víctimas mortales en distintas regiones de México.

El hecho más reciente ya forma parte de una estadística marcada por fallas operativas, infraestructura deficiente y versiones encontradas sobre sus causas. Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos accidentes ferroviarios han quedado grabados en la memoria colectiva por la magnitud de sus consecuencias.

El Trenazo de Puente Moreno, Saltillo (1972)

El 5 de octubre de 1972, un tren de pasajeros con aproximadamente mil 600 personas a bordo se descarriló en Puente Moreno, a las afueras de Saltillo, Coahuila. El saldo oficial fue de 234 personas fallecidas y más de 200 heridas, aunque la magnitud del desastre dio pie a versiones que apuntaban a una cifra mayor de víctimas.

En un primer momento, autoridades atribuyeron el accidente al consumo de alcohol por parte del maquinista y miembros de la tripulación. Sin embargo, esa versión fue descartada posteriormente y surgieron hipótesis de un posible sabotaje, lo que convirtió al hecho en uno de los accidentes ferroviarios más polémicos y mediáticos del país.

El colapso del tren en el río San Rafael, Sinaloa (1989)

La madrugada del 9 de agosto de 1989, a las 4:25 horas, el tren Extra 409, conocido como El Bala o El Burro, descarriló cerca de Guamúchil, Sinaloa. El accidente dejó al menos 112 personas muertas y 205 heridas, tras el colapso del puente sobre el río San Rafael, que provocó la caída de varios vagones al agua.

Mientras algunas versiones indicaron que el puente colapsó al paso del tren, otras señalaron que la estructura ya estaba dañada por una tormenta y que el maquinista no fue alertado del riesgo. Las versiones encontradas, pese a la respuesta de las autoridades federales, generaron descontento social y dudas sobre las condiciones de seguridad de la red ferroviaria.

El descarrilamiento en Tehuacán, Puebla (1991)

El 19 de noviembre de 1991, un tren de carga que había partido de Esperanza, Puebla, se descarriló en Tehuacán a causa del exceso de velocidad. La locomotora 9130 circulaba a 180 kilómetros por hora cuando se salió de las vías en el cruce de las avenidas José Garci-Crespo y Héroe de Nacozari.

Los furgones cargados de cemento y granos se dispersaron por la zona, destruyeron un restaurante, un autobús y un taller mecánico. De manera oficial se reportaron 32 personas fallecidas y más de 20 heridas. Peritajes señalaron una falla en el sistema neumático, que dejó sin frenos a la máquina en una pendiente, pese a que reportes extraoficiales indican que el maquinista ya había advertido de las anomalías.

La tragedia de “La Bestia”, Tabasco (2013)

En 2013, el tren de carga conocido como La Bestia, utilizado de manera irregular por migrantes, descarriló en Huimanguillo, Tabasco. Ocho de los 12 vagones volcaron, dejando un saldo oficial de 12 personas muertas y 22 heridas, todas ellas migrantes.

Las investigaciones oficiales concluyeron que el accidente se debió al robo de piezas metálicas de las vías, como placas y tornillos, lo que dejó el tramo sin sujeción suficiente. Aunque el hecho estuvo ligado a prácticas inseguras, marcó un precedente reciente en los accidentes ferroviarios con víctimas mortales en México.

El Tren Interoceánico, el caso más reciente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca se convierte ahora en el episodio más reciente de esta cadena de tragedias ferroviarias. El accidente ocurrió en Asunción Ixtaltepec y dejó víctimas, además de daños materiales y afectaciones a la operación del proyecto.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro, mientras el hecho se suma a un recuento histórico de accidentes que han marcado al sistema ferroviario mexicano y reavivan el debate sobre seguridad, mantenimiento y supervisión de la infraestructura.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.