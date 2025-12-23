Cross Border Xpress cumple 10 años como el cruce más eficiente entre México y Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

El Cross Border Xpress (CBX) celebró su décimo aniversario consolidándose como una de las infraestructuras más innovadoras para el cruce entre México y Estados Unidos. Desde su apertura, este puente binacional ha permitido que millones de pasajeros crucen de forma rápida, segura y predecible entre el aeropuerto de Tijuana y California.

