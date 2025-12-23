De NL a Texas, pasando por Tamaulipas: así será el recorrido del agua para EU

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

México comenzó a liberar agua a Estados Unidos el lunes 22 de diciembre para cumplir con un tratado de reparto hídrico vigente desde 1944, luego de la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 5% si no se cumplía el acuerdo.

Las compuertas de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, se abrieron a la medianoche con el objetivo de cubrir la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la mañana del lunes, a través de redes sociales, la liberación del recurso, al señalar que la medida responde al cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.

La dependencia aseguró que el sector agrícola del norte del país no se verá afectado, ya que se priorizará el uso agrícola nacional durante el proceso de entrega del agua.

El recorrido del agua: de Nuevo León a Texas

El agua liberada desde la presa El Cuchillo será canalizada hacia la presa Marte R. Gómez, ubicada en el estado de Tamaulipas.

Posteriormente, el caudal fluirá hacia territorio estadounidense a través del río San Juan, hasta llegar a Texas, como parte del sistema de presas y embalses interconectados que contempla el tratado binacional.

Lo que establece el Tratado de Aguas de 1944

De acuerdo con el tratado, México debe enviar 1.75 millones de acres-pie de agua a Estados Unidos cada cinco años desde el Río Bravo.

Un acre-pie de agua equivale aproximadamente a la cantidad necesaria para llenar la mitad de una piscina olímpica, según las especificaciones técnicas del acuerdo.

Presión de Estados Unidos y advertencia de aranceles

La liberación del agua ocurre en medio de las advertencias del presidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles comerciales a México si el país no cumplía con sus compromisos hídricos establecidos en el tratado.

