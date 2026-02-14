¿Cuál es el siguiente paso de la CURP Biométrica si ya capturaron mis datos y cómo la entregan?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué sigue después de capturar mis datos para CURP Biométrica?. Foto: Getty images.

El Gobierno de México avanza en la implementación de la CURP Biométrica como nuevo documento de identificación oficial. Por ello, es necesario conocer los pasos a seguir una vez que los datos biométricos fueron capturados en los módulos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) o en las oficialías del Registro Civil.

Ya capturaron mis datos para la CURP Biométrica: ¿qué sigue?

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, una vez que se realice la captura de los datos biométricos —huellas digitales, escaneo de iris, fotografía de rostro completo y firma electrónica—, la constancia de la CURP biométrica será enviada al correo electrónico que la persona proporcione al momento de efectuar el registro.

De acuerdo con la dependencia, este envío se realizará de manera electrónica tras concluir el procedimiento correspondiente, por lo que es necesario que el usuario verifique que la dirección de correo ingresada sea correcta y esté activa.

Posteriormente, la CURP Biométrica también podrá descargarse en versión física a través del portal oficial del Renapo. Para ello, los interesados deberán ingresar al sitio web habilitado por la autoridad y seguir las indicaciones establecidas para obtener el documento en formato descargable e imprimible.

A pesar de que las autoridades federales insisten en que el registro es opcional, el decreto publicado el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que la CURP Biométrica será el documento nacional de identificación obligatorio en México.

¿Cómo realizar el trámite para la CUPR Biométrica?

Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, sin embargo para iniciar el proceso debes sacar tu cita en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del RENAPO Seleccionar la opción “Citas Registro Biométrico” Validar tu correo electrónico Elegir fecha y hora disponibles Capturar tu información personal Aceptar los términos y condiciones Confirmar cita

Documentos que se deben presentar el día de la cita

Para realizar el trámite de la CURP biométrica, las personas deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (pasaporte, licencia, cédula profesional, cartilla militar o INE)

CURP tradicional validada ante Renapo

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Correo electrónico activo

Documento impreso de confirmación de cita

El día de la cita se debe acudir con los documentos requeridos y el comprobante impreso. El sistema establece llegar 10 minutos antes de la hora programada, con un margen adicional de 10 minutos de tolerancia.