“Regresamos más fuertes que nunca”: Generación Z anuncia nueva marcha

Generación Z anuncia regreso y nueva marcha Foto: Cuartoscuro.

A través de sus redes sociales, el grupo conocido como Generación Z anunció su regreso y una nueva marcha convocada para el próximo 19 de abril en todo México.

Luego de varias semanas de ausencia en redes sociales, este viernes 13 de febrero, la Generación Z dio a conocer su regreso a la actividad. “La pausa en redes fue estrategia, no ausencia.” Además, el grupo señaló que se reforzaron con grupos internacionales.

Con el lema “México nos necesita activos, unidos y movilizados”, la Generación Z prepara una nueva movilización en México con el objetivo de visibilizar demandas sociales relacionadas con seguridad, justicia e igualdad, según lo señalado.

La convocatoria circula en redes sociales, principalmente a través de la cuenta @generacionz_mx en la plataforma X, y está dirigida a jóvenes de todo el país interesados en participar en la marcha programada para el 19 de abril.

Logística de la marcha está en espera

Sin embargo, además de anunciar su regreso y la fecha para la próxima marcha, la Generación Z no mencionó la hora de inicio, los puntos de reunión, ni las rutas. Sin embargo, en los próximos días podrían dar más detalles sobre esta movilización a nivel nacional.

