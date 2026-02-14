Especialistas advierten fracaso por jueces sin rostro

GENERANDO AUDIO...

La propuesta para implementar jueces sin rostro en México fue cuestionada por especialistas durante las mesas de análisis en el Senado de la República sobre reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Expertos del INACIPE, la UNAM y la Universidad Panamericana señalaron que esta figura podría ser precipitada y reflejar debilidades en el combate al crimen organizado, además de abrir la puerta a posibles arbitrariedades.

Jueces sin rostro reflejan crisis en combate al crimen organizado

Durante su participación, Jorge Nader Kuri, director del INACIPE, consideró que no es urgente aprobar esta figura sin antes avanzar en una reforma integral al sistema de justicia penal.

Señaló ante senadoras y senadores que podría ser prudente esperar un paquete más amplio de reformas estructurales antes de tomar una decisión.

Por su parte, Enrique Nava Garcés, especialista de la UNAM, afirmó que la confianza en el Estado democrático descansa en la transparencia del sistema judicial.

Indicó que un juez sin rostro puede interpretarse como el resultado de una política criminal que busca proteger a juzgadores, pero también como señal de que la batalla contra la delincuencia organizada está en crisis.

Alertan riesgo de persecución política

El abogado penalista Rafael Beltrán Ramos, académico de la Universidad Panamericana, advirtió que esta figura podría facilitar abusos.

Explicó que actualmente algunos casos de alto perfil, incluidos procesos por corrupción o temas fiscales se investigan bajo el esquema de delincuencia organizada.

En ese contexto, alertó que aplicar la figura de jueces sin rostro podría ampliar la discrecionalidad del Estado y generar riesgos de persecución política.

Las mesas de análisis continúan en el Senado, donde legisladores evalúan los alcances de las reformas propuestas.

