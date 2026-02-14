¿Soltero este 14 de febrero? ISSSTE da claves para cuidar tu salud mental

GENERANDO AUDIO...

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicó en sus redes un mensaje en el que asegura que la soltería es una forma de vida válida y puede contribuir a la salud mental, en el contexto del Día del Amor y la Amistad celebrado en México.

La institución señaló que nadie debe vivir bajo presión social para tener pareja y que la soltería puede ser una elección personal que favorezca el bienestar emocional, la autonomía y la estabilidad mental si se acompaña de autocuidado y redes de apoyo.

ISSSTE destaca beneficios de la soltería y salud mental

El organismo explicó que vivir la soltería puede ayudar en aspectos como:

Descubrir intereses personales y fortalecer la autoestima

Tomar decisiones sin presión externa

Mantener rutinas saludables

Fortalecer amistades y relaciones familiares

Mejorar el descanso y reducir estrés

El mensaje compara el tiempo a solas con un “spa para la salud mental”, al destacar que puede ayudar a disminuir ansiedad y mejorar la estabilidad emocional en la vida diaria.

Una decisión personal

El instituto enfatizó que la presión social para tener pareja puede afectar la salud mental y el bienestar emocional. Por ello, llamó a respetar distintos estilos de vida y decisiones personales.

Por lo que destacó que la soltería también puede ser temporal o permanente, por decisión propia o por circunstancias personales; así que respetar las decisiones sobre cómo vivir relaciones personales es clave para una sociedad más sana y empática.

Como parte de su mensaje, el instituto insistió en que la soltería no debe verse como castigo ni fracaso personal.

