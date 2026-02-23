¿Cuánto cuesta fabricar una bandera monumental en México y quiénes las producen?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fabrica las banderas monumentales en México? Foto: Cuartoscuro

El 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México, uno de los símbolos patrios, por lo que es importante recordar que la producción de las banderas monumentales está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (DGFAVE).

Se consideran banderas monumentales aquellas confeccionadas para astas mayores a 50 metros de altura. Estas piezas son las que ondean en plazas públicas, instalaciones militares y puntos estratégicos del país.

La fabricación se realiza bajo especificaciones oficiales que establecen dimensiones, materiales y procesos técnicos para garantizar resistencia ante condiciones climáticas adversas.

¿Cuánto cuesta fabricar una bandera monumental?

El costo de una bandera monumental varía según su tamaño, los materiales empleados y el proceso de elaboración.

Reportes periodísticos especializados estiman que una bandera para astas de 50 metros o más puede alcanzar un costo aproximado de 200 mil pesos. En dimensiones mayores el precio puede superar los 300 mil pesos, debido al volumen de tela, refuerzos estructurales y trabajo especializado.

En contraste, banderas de gran formato comercializadas por proveedores privados, sin necesariamente cumplir especificaciones oficiales, pueden encontrarse en rangos de entre 4 mil 500 y 7 mil 900 pesos.

El precio final depende de factores como:

Dimensiones del lienzo

del lienzo Tipo de tela de alta resistencia

Técnica de aplicación del Escudo Nacional

de del Refuerzos para soportar condiciones climáticas extremas

para soportar condiciones climáticas extremas Costos logísticos de traslado e instalación

¿La bandera monumental está hecha a mano?

La confección de una bandera monumental implica un proceso técnico especializado. El Escudo Nacional, el águila sobre un nopal devorando una serpiente, es pintado a mano mediante un procedimiento dividido en operativos de trabajo.

De acuerdo con información técnica del proceso, los primeros cuatro operativos permiten pintar el escudo en aproximadamente 16 horas de trabajo conjunto. Sin embargo, la fase más extensa es la unión de los lienzos verde, blanco y rojo, que puede prolongarse hasta 20 días, dependiendo del tamaño de la pieza.

La manipulación del lábaro patrio requiere protocolos estrictos. La bandera no debe tocar el suelo ni ser pisada, ya que la legislación vigente lo considera una falta de respeto al símbolo nacional.

24 de febrero, ceremonias oficiales y transmisiones especiales

Cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera con ceremonias oficiales y transmisiones especiales en medios electrónicos.

Esta práctica está establecida en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1984. La legislación dispone que en esa fecha deben difundirse programas especiales de radio y televisión destinados a informar sobre la historia y significado del lábaro patrio.

Asimismo, se ordena la realización de jornadas cívicas de conmemoración y el izamiento de la bandera en edificios de autoridades, representaciones diplomáticas y consulares, instituciones educativas y médicas, oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos y plazas públicas determinadas por las autoridades.

