¡Contantes y sonantes! Las monedas mexicanas que inmortalizarán el Mundial 2026

Monedas del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

México acuñará monedas conmemorativas del Mundial 2026, el tercero que organiza en su historia. El Senado de la República ya aprobó las piezas que fabricará el Banco de México, en oro, plata y versión bimetálica.

Será la segunda ocasión que el país emita monedas oficiales para una Copa del Mundo.

Al igual que el balón, las monedas también ruedan. Y en cada edición mundialista han dejado memoria en metal.

Monedas del Mundial 2026: oro, plata y bimetálica

Las nuevas monedas del Mundial 2026 tendrán tres denominaciones:

25 pesos / oro puro

10 pesos / plata pura

20 pesos / bimetálica

Fuente: Cámara de Diputados.

Las de oro y plata serán para coleccionistas. La de 20 pesos circulará como cualquier moneda actual, con diseño dodecagonal, similar a las emitidas en los últimos años.

Senadores señalaron que estas piezas forman parte de la tradición numismática del Estado mexicano y serán un símbolo de cómo el país quiere presentarse ante el mundo.

Los diseños aún no se revelan.

“La numismática cumple una función clara, dejar constancia material de acontecimientos relevantes para la vida pública nacional”. Virginia Magaña Fonseca, senadora del PVEM

México 70 y México 86: antecedentes mundialistas

En 1970, cuando México organizó su primer Mundial, la Casa de Moneda de México acuñó diversas medallas en oro y plata. También hubo emisiones privadas. De acuerdo con registros numismáticos, existen al menos 30 preseas documentadas.

Una de las más buscadas es una medalla de oro de 21.6 kilates con un balón, un águila y la inscripción del torneo.

Para 1986, México volvió a ser sede. Se emitieron monedas de mil y 500 pesos en oro, así como piezas de 250 y 500 pesos en plata. La moneda de circulación fue la de 200 pesos en cuproníquel, que millones de personas usaron en compras diarias.

Algunas mostraban jugadores, balones, diseños prehispánicos y hasta el “Caballito” del Centro Histórico.

Hoy, la moneda de 200 pesos es común en el coleccionismo y su valor suele ser bajo.

“En esa fecha, la Casa de Moneda de México acuñó diversas medallas para conmemorar el evento que se emitieron tanto en oro, diversas series en oro, en plata; incluso hubo emisiones privadas por algunas pequeñas casas de joyería, etcétera, que hicieron sus propias medallas”. Emiliano Puga, delegado de promoción y cultura de la SONUMEX

Un tercer Mundial, nueva colección

Con el Mundial 2026, México volverá a dejar huella en metal. Las monedas de oro y plata serán exclusivas. La de 20 pesos podría llegar a tus manos en el cambio del súper o el transporte.

Los diseños permanecen en secreto, pero su objetivo es claro: dejar constancia material de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La acuñación marcará otro capítulo en la historia numismática del país rumbo a la Copa del Mundo 2026.

