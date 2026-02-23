Reportan 118 cancelaciones en aeropuertos de Jalisco tras hechos violentos

GENERANDO AUDIO...

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, tras los acontecimientos registrados el 22 de febrero de 2026 en distintos puntos de Jalisco, los aeropuertos de Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) y Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR) mantienen condiciones operativas, priorizando la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, las aerolíneas han modificados sus itinerarios, por decisión propia, lo que ha afectado a usuarios.

De acuerdo con el reporte actualizado este 23 de febrero de 2026, a partir de las 00:00 horas se registran las siguientes afectaciones:

Guadalajara (GDL)

71 cancelaciones

17 demoras programadas

Puerto Vallarta (PVR)

47 cancelaciones

1 demora programada

En total, suman 118 vuelos cancelados y 18 demoras en ambos aeropuertos.

GAP recomendó a los pasajeros mantener comunicación directa con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y posibles reprogramaciones.

Refuerzan seguridad en terminales

La empresa señaló que ambas terminales se encuentran bajo protección de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de la coordinación permanente con autoridades federales.

Las operaciones continúan de manera regular dentro de las instalaciones aeroportuarias.

El GAP

El Grupo Aeroportuario del Pacífico opera 14 aeropuertos, 12 en México y 2 en Jamaica, conectando a más de 373 destinos a través de 43 aerolíneas. Sus acciones cotizan en las bolsas de valores de México y Nueva York.

En 2024, los aeropuertos administrados por GAP atendieron a 63.7 millones de pasajeros.

En México, administra terminales en áreas metropolitanas como Guadalajara y Tijuana, así como en ciudades en crecimiento como Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia. También opera aeropuertos estratégicos en destinos turísticos como Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz y Manzanillo.

En el Caribe, gestiona los aeropuertos de Kingston y Montego Bay, en Jamaica.

