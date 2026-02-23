Tras la caída del “Mencho”, México proyecta mayor estabilidad en seguridad y economía: Ebrard

GENERANDO AUDIO...

Ebrard asegura que la caída del “Mencho” mejora seguridad. Foto: Cuartoscuro

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, generó reacciones inmediatas del sector económico. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la operación fortalece la seguridad en México y mejora la relación con Estados Unidos.

“¿En qué nos ayuda? Pues que demuestra la fortaleza del Ejército mexicano, del Estado mexicano, demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana; primero, de seguridad, y después, económica y comercial”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard ve estabilidad tras caída del “Mencho”

Ebrard señaló que el operativo envía un mensaje claro a nivel internacional. Dijo que recibió reconocimientos de colegas en Estados Unidos por la actuación del Gobierno federal.

Explicó que este tipo de acciones impactan en varios frentes:

Refuerzan la seguridad nacional

Mejoran la confianza para inversiones

Fortalecen la relación bilateral México–EE.UU.

El secretario agregó que México atraviesa “un muy buen momento” en su relación internacional tras este hecho.

“Hay un gran respeto en toda la relación internacional, estuve ayer siguiendo todos los comentarios, mis colegas en Estados Unidos me hicieron saber su reconocimiento, su felicitación a la presidenta, entonces creo que estamos en un muy buen momento”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

En otro tema, informó que el ajuste arancelario en Estados Unidos redujo del 25% al 15% los gravámenes para productos que no cumplen el tratado comercial, lo que calificó como un resultado positivo para las exportaciones mexicanas.

CONCAMIN y CCE analizan impacto económico

Por su parte, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, reconoció el actuar de las Fuerzas Armadas.

“Hay que reconocer al Ejército nacional, a las Fuerzas Armadas, esto que están haciendo que es histórico, entonces esto tenía sus consecuencias, en el caso industrial no tenemos problemas que haya habido una baja, lo único que hicimos fue una actuación de cuidar a la gente cerrando autoservicios, las tiendas de conveniencia y las afectaciones que tuvimos porque la cámara de transporte se vio afectada por todos los camiones que se quemaron y eso tiene consecuencia económica”. Alejandro Malagón, presidente de CONCAMIN

En tanto, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que en estados como Jalisco se pidió realizar home office mientras se restablece la circulación.

“Hay la petición a las empresas, específicamente en el estado de Jalisco, a que el día de hoy se haga ‘home office’. Ya se está de alguna manera quitando estos bloqueos que estaban impidiendo la circulación, se restablece el transporte público y la expectativa es que ya el día de mañana tengamos normalidad”. José Medina Mora, presidente del CCE

Empresarios piden paz y continuidad en seguridad

Medina Mora señaló que la captura es un paso importante, pero no resuelve todos los problemas de seguridad. Destacó que la prioridad debe ser garantizar condiciones de paz, justicia y libre tránsito en el país.

“Sabemos que este solo hecho no resuelve todo y hay mucho que trabajar. Y como ciudadanos, pues lo que le pedimos a la autoridad es que nos dé las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito”. José Medina Mora, presidente del CCE

