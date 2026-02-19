CURP biométrica 2026: así pueden tramitarla adultos mayores
La CURP biométrica ya puede tramitarse en 2026 y también aplica para adultos mayores en todo el país. El proceso lo coordina el Registro Nacional de Población (Renapo) y busca reforzar la identidad oficial con datos biométricos como huellas y fotografía.
En Unotv.com te explicamos qué documentos necesitas, si puedes usar la credencial del Inapam y para qué sirve.
CURP biométrica: requisitos para adultos mayores
Para asociar los datos biométricos a tu CURP, las autoridades piden presentar documentos básicos en original (o copia, según aplique):
- Acta de nacimiento
- CURP (impresión simple)
- Identificación oficial con fotografía
Como identificación válida se aceptan, por ejemplo:
- Credencial para votar
- Pasaporte
- Licencia de conducir
- Cédula profesional
- Cartilla del Servicio Militar
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) puede servir como identificación, siempre que cuente conbfotografía y esté vigente.
Para iniciar el trámite, es obligatorio agendar cita en:
En la cita se capturan huellas dactilares, fotografía y firma digital.
¿Para qué sirve la CURP biométrica?
La Secretaría de Gobernación informó que esta versión modernizada ayuda a:
- Evitar robo de identidad
- Validar trámites oficiales con mayor seguridad
- Acceder a servicios públicos y privados
- Agilizar gestiones gubernamentales
En pocas palabras, funciona como una actualización digital de tu identidad, similar a cuando tu banco toma tus huellas para confirmar operaciones.
¿Cuándo y cómo entregan la constancia?
La entrega no es física inmediata. Según la Secretaría de Gobernación, la constancia de la CURP biométrica se envía por correo electrónico al finalizar el registro.
Por eso es clave proporcionar un correo válido y activo durante la cita.
Una vez que recibas el mensaje, podrás:
- Descargar la constancia digital
- Imprimirla desde el portal de Renapo
- Guardarla en tu dispositivo para futuros trámites
La autoridad no ha informado fecha límite para que los adultos mayores realicen el trámite, pero recomienda hacerlo con anticipación para evitar saturación en módulos.
