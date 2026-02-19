Señalamientos por contrabando de combustible, Morena y Quiroz: los temas que agitan la agenda política

GENERANDO AUDIO...

Los señalamientos sobre contrabando de combustible, presuntos vínculos políticos y las denuncias de Grecia Quiroz contra morenistas colocaron nuevos temas en la agenda pública, en medio de acusaciones retomadas en un libro y debates por violencia política.

Entre los puntos mencionados destacan supuestos nexos entre políticos y el contrabando de combustible, así como denuncias electorales en Michoacán.

Señalamientos por contrabando de combustible y presuntos vínculos políticos

Uno de los temas centrales son acusaciones sobre políticos presuntamente vinculados al llamado “rey del huachicol”, con señalamientos que incluyen:

Supuestos nexos con contrabando de combustible

Presuntos vínculos con narcotráfico

Relación con redes de huachicol fiscal

Las acusaciones han sido retomadas en publicaciones recientes y comentarios de analistas, donde se menciona que los montos asociados al huachicol fiscal podrían representar pérdidas significativas para el erario.

También se ha señalado que algunos casos apuntan a estructuras políticas vinculadas a gobiernos recientes.

Libro de Scherer retoma acusaciones

Parte de los señalamientos han sido retomados en un libro del exfuncionario Julio Scherer Ibarra, donde se mencionan presuntos vínculos de actores políticos con redes de poder y casos de corrupción.

En ese contexto, se han difundido acusaciones contra figuras del entorno político, incluyendo referencias a operadores cercanos a gobiernos recientes.

Entre los nombres mencionados en análisis y comentarios públicos aparece el del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, aunque desde el gobierno se ha respondido que las acusaciones deben presentarse ante autoridades si existen pruebas.

Debate sobre estructura política en Morena

Analistas han señalado que los señalamientos se insertan en un debate más amplio sobre la estructura interna de Morena y sus liderazgos.

En ese marco, se ha mencionado que el modelo político se habría basado en la cercanía personal y lealtad política, por encima de perfiles técnicos, como parte de críticas al esquema construido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También se ha mencionado una disputa por posiciones políticas rumbo a procesos electorales, incluida la llamada “batalla por Tamaulipas”, donde se ha citado al exdirigente partidista Mario Delgado en análisis políticos.

Grecia Quiroz denuncia a morenistas

En paralelo, la activista Grecia Quiroz denunció a integrantes de Morena por su presunta responsabilidad en la muerte de su esposo, el empresario Carlos Manzo.

La denuncia ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, donde algunos actores han cuestionado los señalamientos y los han calificado como parte de un contexto electoral.

Desde esa postura, se ha señalado que las acusaciones podrían tener tintes electorales, en medio de disputas locales.

Caso Quiroz y acusaciones de violencia política

El caso también ha tenido repercusiones en el ámbito institucional, luego de que Quiroz obtuviera resoluciones a su favor en instancias relacionadas con violencia política de género.

Entre los episodios destacados se encuentra un fallo frente al senador Gerardo Fernández Noroña, donde se dictaron medidas derivadas de señalamientos por violencia política.

El caso ha colocado el tema en el debate público sobre el uso de figuras legales vinculadas a violencia política y su impacto en procesos electorales.

Debate político en año electoral

Los distintos temas se desarrollan en un contexto de tensiones políticas rumbo a procesos electorales, donde convergen:

Acusaciones por huachicol

Disputas internas en Morena

Denuncias penales y electorales

Señalamientos por violencia política

Analistas han señalado que estos casos podrían influir en la configuración de candidaturas y alianzas políticas en los próximos procesos.

