CURP Biométrica: requisitos para los adultos mayores en 2026

Adultos mayores pueden tramitar CURP Biométrica. Foto: SRE/Cuartoscuro

El trámite de la CURP Biométrica continúa su implementación gradual en 2026 y los adultos mayores pueden realizar el registro de manera voluntaria en los módulos habilitados por la autoridad federal.

Aunque actualmente no es obligatoria, la CURP Biométrica está contemplada como el documento que concentrará los datos de identidad oficiales en México, por lo que las personas interesadas pueden iniciar el proceso y actualizar su información en el Registro Nacional de Población.

¿Qué es la CURP Biométrica y qué datos incluye?

La CURP Biométrica integra, además de la clave tradicional, datos biométricos como fotografía, huellas dactilares y, en algunos casos, iris, con el objetivo de fortalecer la verificación de identidad.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), el registro se realiza de manera presencial para garantizar la captura correcta de los datos biométricos.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en adultos mayores

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento certificada

certificada Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

En el caso de personas mayores que cuenten con la credencial del Inapam, ésta puede utilizarse como identificación complementaria; sin embargo, la autoridad puede solicitar una identificación oficial adicional para validar datos.

El trámite es gratuito y debe realizarse directamente en los módulos autorizados.

¿Cómo se tramita la CURP Biométrica paso a paso?

Acudir al módulo del Registro Civil o módulo autorizado Presentar la documentación requerida Captura de fotografía y datos biométricos Validación de información en el sistema nacional Entrega de comprobante o notificación sobre la activación del registro

Las autoridades han señalado que la implementación es gradual, por lo que no se puede condicionar ningún servicio o apoyo social por no contar con este documento en esta etapa.

Se recomienda consultar únicamente canales oficiales de la Secretaría de Gobernación para conocer ubicaciones y fechas de operación de los módulos.

