David Colmenares se registra para reelegirse, busca otros 8 años al frente la ASF

David Colmenares busca reelegirse en la ASF por 8 años más. FOTO: Cuartoscuro

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acudió a registrarse para buscar su reelección por otros 8 años, periodo que comprendería de 2026 a 2034. El funcionario realizó el trámite en el marco del proceso abierto en la Cámara de Diputados.

Al salir del recinto, Colmenares no respondió a las preguntas de la prensa. Como en otras ocasiones, la persona que lo trasladaba en silla de ruedas aceleró el paso para evitar los cuestionamientos de los reporteros.

Durante su salida, los medios le preguntaron si le convence el proceso para repetir en el cargo, si considera que “están cargados los dados”, si tiene el respaldo de la mayoría y qué ofrece para continuar como titular de la ASF. No hubo respuesta.

El proceso de registro inició el jueves 19 de febrero. Hasta el momento, se han inscrito 37 aspirantes: 10 mujeres y 28 hombres, entre ellos David Colmenares.

El plazo de inscripción concluirá el sábado 28 de febrero, un minuto antes de la medianoche. Después de esa fecha continuará el procedimiento establecido por la Cámara de Diputados para definir a la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante el periodo 2026-2034.

Esther Castellanos también se registra para la ASF

Otra de las aspirantes es Esther Castellanos Polanco, actual integrante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

Tras registrarse, aseguró que, de resultar electa como titular de la ASF, la transparencia será una de sus prioridades.

“…tener transparencia con el pueblo, mostrarle nuestro trabajo que vamos a estar haciendo, mostrarles cómo vamos a estar avanzando y trabajando en la Auditoría, y ser completamente transparentes y rendir nuestras cuentas de la mejor manera en nuestros informes de manera semestral y anual…”, declaró.

El proceso de selección continuará en los próximos días conforme a los tiempos establecidos por la Cámara de Diputados.

