Mañanera cambia de hora para este viernes 27 de febrero: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La Mañanera del Pueblo se realizará en Mazatlán. FOTO: Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio de horario para su Mañanera del Pueblo para este viernes 27 de febrero a realizarse en Mazatlán, Sinaloa. Comenzará a las 8:30 de la mañana hora del centro, 07:30 am hora local.

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional dio a conocer la modificación en el horario de su encuentro con los medios de comunicación.

Cabe señalar que la tradicional conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum inicia en punto de las 7:30 horas, de lunes a viernes y la sede principal es el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.