¿Ya sabes dónde tramitar tu CURP Biométrica? Consulta módulos en CDMX y Edomex
Durante 2026, las personas interesadas en tramitar la CURP Biométrica podrán hacerlo de manera gratuita en más de 100 módulos habilitados en la Ciudad de México y el Estado de México.
Este documento comenzará a tener mayor relevancia en diversos trámites oficiales, por lo que autoridades recomiendan realizar el procedimiento con anticipación para evitar contratiempos.
¿Por qué es importante tramitar la CURP Biométrica?
La CURP Biométrica permitirá una identificación más precisa de las personas mediante la integración de datos biométricos al registro oficial.
Instituciones como el IMSS y el ISSSTE ya comenzaron a solicitar este documento a sus derechohabientes para ciertos trámites, particularmente aquellos relacionados con servicios médicos y administrativos.
¡Será necesaria para trámites de salud!
Uno de los principales ámbitos donde será requerida es el de salud, ya que estará vinculada al Sistema Nacional de Salud, lo que facilitará la identificación de pacientes y el acceso a expedientes clínicos.
Esto permitirá mayor control, seguridad en la identidad y agilidad en la atención médica.
Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en CDMX
Las personas que deseen realizar el trámite deberán presentar en original los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento (obligatoria para personas de 0 a 18 años).
- Identificación oficial vigente, como:
- INE
- Pasaporte
- Cartilla Militar
- Cédula Profesional
- Credencial Escolar
- Credencial del ISSSTE
- Credencial del IMSS
- Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar
- CURP certificada
Directorio de módulos CURP Biométrica en Estado de México
|LOCALIDAD
|NOMBRE DE OFICIALÍA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Toluca
|Dirección General del Registro Civil del Estado de México
|Hernández Chárazo Núm. 808, Col. Ocho Cedros, C.P. 50170
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|Acambay
|Oficialía 01
|Plaza Hidalgo Núm. 1, Col. Centro, C.P. 50300
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|Acambay
|Oficialía 02
|La Loma S/N, Col. Centro, C.P. 50355
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|Acolman de Nezahualcóyotl
|Oficialía 01
|Calzada de los Agustinos S/N, Col. Acolman de Nezahualcóyotl, C.P. 55870
|Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
|Aculco
|Oficialía 01
|Plaza de la Constitución Núm. 1, Col. Centro, Aculco, México, C.P. 50360
|Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
|Amatepec
|Oficialía 01
|Av. Miguel Hidalgo, Centro, C.P. 51500
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|Amecameca
|Oficialía 01
|Plaza de la Constitución Núm. 1, Centro, C.P. 56900
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|Amecameca
|Oficina Regional IV de Registro Civil Amecameca
|Plaza de la Constitución Núm. 1, Col. Centro, C.P. 56900
|Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
|El Potrero
|Oficialía 01
|Blvd. Adolfo López Mateos S/N, 1er Piso, El Potrero, C.P. 52975
|Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
|Atlacomulco
|Oficialía 01
|Av. Miguel Hidalgo Núm. 11, Col. Centro, Esq. Juan de Dios Paz, Atlacomulco, México
|Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
Directorio de módulos CURP Biométrica en Ciudad de México
|LOCALIDAD
|NOMBRE DEL REGISTRO CIVIL O ALCALDÍA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Cuauhtémoc
|Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad
|Londres 102, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc
|Lunes a viernes 08:30 a 14:30 hrs
|Cuauhtémoc
|Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México
|Arcos de Belén 19, Col. Doctores, C.P. 06720, CDMX
|Lunes a viernes 08:30 a 14:30 hrs
|Álvaro Obregón
|Álvaro Obregón
|Canario S/N, Tolteca, C.P. 01150, Alcaldía Álvaro Obregón
|Lunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs
|Cuajimalpa de Morelos
|Cuajimalpa de Morelos
|Av. México S/N, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
|Lunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs
|Iztapalapa
|Iztapalapa
|Ayuntamiento No. 63, Col. San Lucas, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa
|Lunes a viernes 08:00 a 14:00 hrs
|Milpa Alta
|Milpa Alta
|Av. Constitución Esq. Andador Sonora, C.P. 12400, Alcaldía Milpa Alta
|Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs
|Tláhuac
|Tláhuac
|Edificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, Barrio San Miguel, C.P. 13070
|Lunes y viernes 10:00 a 13:00 hrs
|Venustiano Carranza
|Venustiano Carranza
|Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza
|Lunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs
