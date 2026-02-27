¿Ya sabes dónde tramitar tu CURP Biométrica? Consulta módulos en CDMX y Edomex

Durante 2026, las personas interesadas en tramitar la CURP Biométrica podrán hacerlo de manera gratuita en más de 100 módulos habilitados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este documento comenzará a tener mayor relevancia en diversos trámites oficiales, por lo que autoridades recomiendan realizar el procedimiento con anticipación para evitar contratiempos.

¿Por qué es importante tramitar la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica permitirá una identificación más precisa de las personas mediante la integración de datos biométricos al registro oficial.

Instituciones como el IMSS y el ISSSTE ya comenzaron a solicitar este documento a sus derechohabientes para ciertos trámites, particularmente aquellos relacionados con servicios médicos y administrativos.

¡Será necesaria para trámites de salud!

Uno de los principales ámbitos donde será requerida es el de salud, ya que estará vinculada al Sistema Nacional de Salud, lo que facilitará la identificación de pacientes y el acceso a expedientes clínicos.

Esto permitirá mayor control, seguridad en la identidad y agilidad en la atención médica.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en CDMX

Las personas que deseen realizar el trámite deberán presentar en original los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento (obligatoria para personas de 0 a 18 años).
  • Identificación oficial vigente, como:
    • INE
    • Pasaporte
    • Cartilla Militar
    • Cédula Profesional
    • Credencial Escolar
    • Credencial del ISSSTE
    • Credencial del IMSS
    • Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar
  • CURP certificada

Directorio de módulos CURP Biométrica en Estado de México

LOCALIDADNOMBRE DE OFICIALÍADIRECCIÓNHORARIO
TolucaDirección General del Registro Civil del Estado de MéxicoHernández Chárazo Núm. 808, Col. Ocho Cedros, C.P. 50170Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
AcambayOficialía 01Plaza Hidalgo Núm. 1, Col. Centro, C.P. 50300Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
AcambayOficialía 02La Loma S/N, Col. Centro, C.P. 50355Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
Acolman de NezahualcóyotlOficialía 01Calzada de los Agustinos S/N, Col. Acolman de Nezahualcóyotl, C.P. 55870Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
AculcoOficialía 01Plaza de la Constitución Núm. 1, Col. Centro, Aculco, México, C.P. 50360Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
AmatepecOficialía 01Av. Miguel Hidalgo, Centro, C.P. 51500Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
AmecamecaOficialía 01Plaza de la Constitución Núm. 1, Centro, C.P. 56900Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
AmecamecaOficina Regional IV de Registro Civil AmecamecaPlaza de la Constitución Núm. 1, Col. Centro, C.P. 56900Lunes a viernes 09:00 a 16:00 hrs
El PotreroOficialía 01Blvd. Adolfo López Mateos S/N, 1er Piso, El Potrero, C.P. 52975Lunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs
AtlacomulcoOficialía 01Av. Miguel Hidalgo Núm. 11, Col. Centro, Esq. Juan de Dios Paz, Atlacomulco, MéxicoLunes a viernes 09:00 a 15:00 hrs

Directorio de módulos CURP Biométrica en Ciudad de México

LOCALIDADNOMBRE DEL REGISTRO CIVIL O ALCALDÍADIRECCIÓNHORARIO
CuauhtémocDirección General del Registro Nacional de Población e IdentidadLondres 102, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía CuauhtémocLunes a viernes 08:30 a 14:30 hrs
CuauhtémocDirección General del Registro Civil de la Ciudad de MéxicoArcos de Belén 19, Col. Doctores, C.P. 06720, CDMXLunes a viernes 08:30 a 14:30 hrs
Álvaro ObregónÁlvaro ObregónCanario S/N, Tolteca, C.P. 01150, Alcaldía Álvaro ObregónLunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs
Cuajimalpa de MorelosCuajimalpa de MorelosAv. México S/N, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de MorelosLunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs
IztapalapaIztapalapaAyuntamiento No. 63, Col. San Lucas, C.P. 09000, Alcaldía IztapalapaLunes a viernes 08:00 a 14:00 hrs
Milpa AltaMilpa AltaAv. Constitución Esq. Andador Sonora, C.P. 12400, Alcaldía Milpa AltaLunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs
TláhuacTláhuacEdificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, Barrio San Miguel, C.P. 13070Lunes y viernes 10:00 a 13:00 hrs
Venustiano CarranzaVenustiano CarranzaFrancisco del Paso y Troncoso No. 219, Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano CarranzaLunes a viernes 08:00 a 16:00 hrs

